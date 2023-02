Yuridia vuelve a evidenciar a Ventaneando; ahora desmiente lo dicho por Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que Yuridia le respondiera a Pati Chapoy, quien recientemente explicó que desde que le dijo gorda a la cantante hace años, ella se molestó y optó por no darle entrevistas a Ventaneando; en el programa de espectáculos, Daniel Bisogno se encargó de pronunciarse al respecto.

En nombre de Pati y el show, el conductor le contestó a Yuridia tras un vídeo en el que la intérprete de "Ya te olvidé" afirmó que con los comentarios de los presentadores de TV casi la matan. Sin embargo, la exacademica volvió a pronunciarse en contra de Daniel Bisogno y Ventaneando, por lo que en estos últimos días se ha desatado una "guerra" de declaraciones.

Ventaneando niega los señalamientos hechos por Yuridia, ¿Qué le dijo Daniel Bisogno a la cantante?

Yuridia y los conductores del programa Ventaneando siguen intercambiando opiniones en torno a las críticas que la cantante recibió por parte de la emisión de espectáculos hace unos años, y por los cuales la sonorense los responsabilizó del acoso que sufrió y la campaña de desprestigio que ejercieron sobre ella.

Sin embargo, el show liderado por Pati Chapoy, se defendió de los señalamientos de la cantante. Fue Daniel Bisogno, quien habló y calificó de exagerada la postura de la exintegrante de La Academia, quien afirmó que el acoso de Ventaneando y los comentarios negativos que recibió por parte de los conductores del programa de TV Azteca, la hicieron pensar en el suicidio.

Por su parte, Bisogno recordó cuando Yuridia estuvo en el concurso "Desafío de estrellas", donde la conducta que tuvo la exconcursante de La Academia no fue la mejor de todas. Asimismo, Daniel enfatizó que el problema con ella siempre ha sido su carácter y no sus críticas.

"Todos estaban ensayando y mi Yuridia echada en la escenografía... la voz de Yuridia es espectacular, pero el carácter es muy complicado, y eso lo tendrá que reconocer ella porque es así", puntualizó el también actor de teatro.

Daniel Bisogno contó una anécdota más para reiterar que el carácter de la sonorense ha sido siempre el "verdadero problema", además de señalar que la "actitud" de Yuridia también se contrapone a su propio talento.

"En realidad mi Yuridia sí ha tenido un problema de actitud, independientemente de lo que le pueda ofender o no ofender, ha sido muy complicado combinar el gran talento que tiene con la actitud que ella tiene hacia su propio talento, eso es indiscutible", externó el presentador del TV.

Yuridia le responde a Daniel Bisogno y Ventaneando; narra cómo la acosaron durante su embarazo

Contrario a lo que contó Daniel Bisogno, Yuridia dio su versión de los hechos, y negó que se hubiera escapado del concurso "Desafío de estrellas" como indicó el conductor de Ventaneando.

Según la intérprete de "Amigos no por favor" debido a hostilidades en el programa decidió salir de la emisión:

"No salí corriendo por el Ajusto, una semana antes le hablé a Carlos Carrera, que era el asistente de Eva Borja en ese momento, y le dije Carlos, no voy a poder seguir yendo al programa porque no me la estoy pasando bien, se están generando muchos conflictos internos, no puedo dormir, etc", relató la cantante.

Yuridia aseguró que desde ese momento, se generó odio a su alrededor, pues la tacharon de loca, prepotente, y los hostigamiento y el desprestigio inició.

"Desde antes de que saliera de La Academia hablaban pestes de mí; desde ahí en adelante me quisieron hacer ver como si yo estuviera loca, como si fuera una prepotente, mamona, etc; empezó la campaña de hostigamiento y desprestigio y me empezaron a seguir hasta Hermosillo, fue donde comenzó el merequetengue con mi familia; la verdad es que generaron mucho odio a mi alrededor", explicó la cantante.

La intérprete de "Ya es muy tarde" también mencionó que pasó en Hermosillo su embarazo, pero recuerda que fue muy complicado porque las cámaras de "Ventaneando" no dejaron de seguirla a ella y a su familia, por lo que considera que: "La neta debería ser ilegal acosar a las mujeres embarazadas".

Yuridia recordó que embarazada se sentía en un estado muy vulnerable en el que sufrió acoso al igual que su familia, pues el programa de TV Azteca y la prensa hicieran de todo por obtener información sobre su hijo.

En su largo vídeo, la cantante señala que el acoso de los medios de comunicación ocasionaron que se mantuviera encerrada, pero como producto de este hostigamiento, una revista obtuvo la primera foto de su hijo Phoenix, el entonces bebé aparecía desnudo y llorando y eso le pareció excesivo y doloroso.

"La primera foto que le tomaron a mi hijo se la tomó otra persona, no fuimos nosotros, sus papás, no tuvimos esa oportunidad de poder tomarle su primera foto, y eso es muy doloroso", detalló la intérprete de "Qué agonia".

Con su nuevo vídeo a modo de respuesta, Yuridia una vez más expuso las razones por las que ha vetado a Ventaneando y el por qué asegura que Pati Chapoy y sus compañeros del programa le han hecho mucho daño, y siguen, pues continúan minimizando el ataque que ejercieron en su contra y que la hizo pensar en quitarse la vida. Yuridia detalló el acoso que sufrió por parte de Ventaneando durante su embarazo

