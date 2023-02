Alfredo Adame confiesa que le quitó la vida a un hombre; revela quién y cómo lo encubrieron

Alfredo Adame está otra vez en medio de la polémica y es que ahora, hizo una polémica confesión en pleno programa de Maxine Woodside asegurando que mató a una persona siendo menor de edad

Hace tan solo unas semanas el actor fue captado agarrándose a golpes otra vez en una calle, sin embargo, en esta ocasión hubo tubazos y todo comenzó porque según Adame, lo acusaban de haber chocado un coche y querían que pagara los daños, sin embargo, él aseguró que no tuvo la culpa. Ahora, tras esta nueva revelación, internautas afirman que tiene un problema mental.

Una vez más queda demostrado que el peor enemigo de Alfredo Adame, es Alfredo Adame pic.twitter.com/KagWeUKdTc — Leo Arriaga (@Radiohen) February 4, 2023

Alfredo Adame habría matado a un hombre y sus papás lo encubrieron; así fue el momento

Durante la más reciente emisión del programa de Maxine Woodside "Todo para la mujer", Alfredo Adame estuvo como invitado especial, sin embargo, en sus últimas declaraciones confesó haberle quitado la vida a un hombre tras propinarle un golpe en la garganta. El ahora DJ, reveló que era menor de edad cuando sucedió.

"El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás", dijo

Alfredo Adame confiesa que mató a un hombre en una golpiza y que sus papas lo escondieron por un año, que fue lo mismo que le pasó con Pablo Lyle sentenciado a 5 años de prision en EEUU el 3 feb 2023 (VIDEO) pic.twitter.com/U2Gt3zFYtH — Fernando Diaz (@fdiaz2050) February 14, 2023

Según su relato, Adame estaba acompañado de un amigo, quien al ver la situación le pidió que se fueran del lugar; días más tarde se comunicó con él para contarle que el hombre con el que se había peleado lamentablemente estaba muerto:

"Pasan los días y el martes me habla mi cuate para decirme 'qué crees, se murió el de la bronca' y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso", dijo.

Alfredo reveló que para evitarse problemas sus papás decidieron esconderlo y encubrirlo; lo mandaron al estado de Michoacán durante todo un año y aunque nunca tuvo represalias, hace algunos años familiares del individuo dio con él:

"Hablé con mi papá, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán; estuve un año. Regresé y nunca pasó nada, hasta hace unos 10 o 12 años llegó un cuate y me dijo que él era su primo. Yo tenía 17 años, tengo mecha corta", agregó.

Aunque no dio más detalles de aquel suceso, las redes sociales explotaron, pues sus declaraciones no pasaron inadvertidas y la conductora Addis Tuñón reclamó a Maxine por no haber reaccionado ante esa revelación, Sin embargo, los usuarios le sugirieron que no hiciera caso ya que aseguraron que todo era un invento de Adame:

"Quedó loco ese amigo", "Si ya sabes que el don está loco, y ahí vas a seguirle la corriente", "Tremenda bronca de ser cierto, pero quien le cree a este hombre", "Ya está alucinando de tanto golpe que le andado en la vida".

Hasta este lunes se desconoce si las palabras de Adame podrían tener algún tipo de consecuencia legal, pero algunos internautas han pedido que se investigue el caso.