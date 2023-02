Compañera de Paola Rojas la hace llorar en pleno programa; ¿Chumel Torres el culpable?

CIUDAD DE MÉXICO.— Paola Rojas, pese a haber dejado el noticiero de Televisa, Al aire, sigue dando de qué hablar, pues en pleno programa de Unicable no pudo contener las lágrimas y se soltó a llorar con los comentarios que expresó sobre ella su compañera Natalia Téllez.

Tras este momento, algunos cuestionaron si Chumel Torres fue el culpable, ya que hace unos días se le vio a la periodista con el comediante.

Compañera de Paola Rojas la hace llorar en pleno programa; ¿qué le dijo?

En una reciente emisión del programa Netas Divinas, Natalia Téllez se sinceró y le dedicó unas palabras a sus compañeras, en especial con Paola Rojas, a quien le confesó lo que realmente piensa de ella.

Pese a que esto pudo tornarse polémico, la realidad es que fue un momento especial, que vivieron las presentadoras del programa transmitido por Unicable. Sin embargo, internautas de inmediato reaccionaron al ver a la periodista llorando.

De acuerdo con lo mostrado en un vídeo que circula en internet, Paola Rojas no pudo contener las lágrimas cuando escuchó a la exconductora del programa Hoy decirle que era una admiradora más de la presentadora de noticias.

“Yo voy a decir Paola Rojas, porque hay muchas mujeres increíbles en los libros, pero no tuve el privilegio de conocerlas, pero hay una que he visto ser sensible, trabajadora... Tú [Paola] eres una mujer que abres camino, que yo admiro profundamente y que está en mi historia y que está en la historia de muchos”, comentó la conductora Natalia Téllez.

Paola Rojas se mostró conmovida con lo dicho por Natalia Téllez

Mientras, Paola Rojas se dejó ver muy conmovida y al borde del llanto, sin embargo, la exconductora de Telehit continuó con los elogios hacia la periodista.

“Lo veo y lo leo como la gente se expresa de ti. Veo tu trabajo. Te admiro profundamente”, puntualizó la también actriz. Natalia Téllez dijo lo que pensaba de Paola Rojas

Las palabras de Natalia Téllez hicieron que los ojos de Paola Rojas se humedecieran al grado de dejar escurrir unas cuantas lágrimas.

No obstante, la exconductora del matutino de Televisa no fue la única que halago a Paola Rojas, el resto de sus compañeras del programa también le dedicaron algunas palabras, fue así como las presentadoras afirmaron que la periodista no solo es una gran mujer, sino también un gran ejemplo de fuerza.

"Que alguien dé noticias en una falda corta no niega su enorme capacidad", concluyó Natalia Téllez en referencia a Paola y su desempeño como comunicadora.

Cabe destacar que hace unas semanas, la presentadora de noticias causó el debate luego de compartir una foto en la que presumió haberse estado con Chumel Torres, quien fue el exnovio de su compañera Natalia.

Debido a que en su vídeo, Paola Rojas se mostró besando al presentador del programa "El pulso de la república", la periodista recibió algunas críticas, pero ella misma ha aclarado en anteriores ocasiones que considera a Chumel un gran amigo.

