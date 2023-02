¿Shakira lanza nueva indirecta a Clara Chía? Internautas preocupados por la letra

CIUDAD DE MÉXICO.— En pleno Día de San Valentín, Shakira nuevamente dio de qué hablar ante lo que pareció una nueva indirecta para la pareja de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

A través de sus redes sociales, la colombiana compartió un vídeo en el que aparece limpiando su casa mientras finge cantar el tema “Kill Bill”, de la estadounidense SZA.

El vídeo, que ya se ha vuelto viral, pudo haber pasado inadvertido por los usuarios, de no ser porque muchos han asegurado que se trata de una nueva indirecta hacía Gerard Piqué, expareja de la cantante, pues la letra de dicha canción habla sobre una mujer dolida por haber perdido al hombre que amaba y porque él ha encontrado la felicidad al lado de otra.

“Tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo; prefiero estar en la cárcel que sola”, dice la estrofa que justamente Shakira parece entonar.

Shakira shares a new TikTok with SZA's ‘Kill Bill.’ pic.twitter.com/OEGtvuFVl0 — Pop Base (@PopBase) February 14, 2023

Aunque en ningún momento menciona el nombre de Piqué, sus seguidores están completamente seguros de que la grabación va dirigida a él, algo que no les parece raro tomando en cuenta que sus últimos dos sencillos hablan abiertamente del exfutbolista : “La Shaki enviando indirectas muy directas”, “Hay una loba de vuelta y esto nos gusta mucho”, “Al buen entendedor... la música , la letra bien ‘clara’”, “La letra es muy específica, creo que esto ya llegó a un nivel en el que debería parar”, “Pero si ya lo mataste hace un mes”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros más han decidido no prestarle atención a la melodía, por el contrario se han enfocado en la vestimenta “casual” que utiliza la barranquillera para las labores domésticas y que incluye un lazo negro, el cabello lacio e impresionantes tacones.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones”, “Si Shak dice que así es como se trapea una alfombra, así se hace”, “Aquí casual , limpiando con mi outfit de diario”, “Trapeando la alfombra y con tacones, simplemente icónica”, “Si-gi-lo-sa al trapear con sus tacones de aguja magnética”, agregaron.

Shalira y Gerard Piqué, en la polémica

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio del 2022, causando un enorme escándalo, no sólo porque eran consideradas como una de las parejas más sólidas, también porque los rumores indicaban que el español le había sido infiel a la cantante. Unos cuantos días después salió a la luz el nuevo romance del exjugador del Barcelona con una joven de 23 años llamada Clara Chía, lo que confirmó las especulaciones.

Los caminos de Shakira y Piqué han tomado rumbos muy distintos. El amor entre Piqué y Clara Chía Martí pareciera fortalecerse, pues el exfutbolista ha dado pasos importantes dentro de la relación; publicó la primera foto juntos en sus redes, se dejó ver de la mano caminado junto a su pareja y, ahora, hasta confesó que la joven de 23 años es quien se encarga de elegir la ropa que usa cuando van de compras.

Pese a que circula información que sugiere que Shakira y Piqué se separaron en abril del año pasado y no en junio, mes en el que la expareja lanzó un comunicado donde oficializaba su ruptura, la única certeza que existe es que, no pasó mucho tiempo para que el exdelantero del Barcelona se diera una nueva oportunidad en el amor con Clara Chía.