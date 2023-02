Alejandro Speitzer desata la polémica al ser pintado de moreno; Poder Prieto reacciona

MÉXICO.— Alejandro Speitzer se encuentra envuelto en la polémica a raíz de la publicación del tráiler de la serie "La Cabeza de Joaquín Murrieta", proyecto en el que fue caracterizado con un tono de piel más oscuro que el suyo.

Tras la difusión de las imágenes en las que se le ve al histrión luciendo un evidente oscurecimiento de su piel, internautas y el Colectivo Poder Prieto criticaron a la producción por haber pintado de moreno al actor de la telenovela "Atrévete a soñar".

Pintan a Alejandro Speitzer de moreno; genera polémica

La carrera del actor de 28 años de edad sigue viento en popa, pues una vez más está protagonizando una serie para una de las empresas de streaming más importantes.

Alejandro Speitzer fue elegido por Prime Video para darle vida al denominado 'Robin Hood de Occidente', es decir, el actor interpreta el personaje principal de una serie histórica que cuenta las aventuras de Joaquín Murrieta.

Sin embargo, las primeras imágenes de "La Cabeza de Joaquín Murrieta" han desatado la controversia, pues Speitzer aparece con tono de piel morena.

Debido a que la piel del actor fue pintada para aparentar que su tez es más oscura, como demanda el papel que interpretará, varios internautas cuestionaran: “¿por qué pintaron de café a Alejandro?”.

A esta crítica se unió el Colectivo Poder Prieto —conformado por actores y actrices como Tenoch Huerta y Yalitza Aparicio— para señalar la decisión de la producción de oscurecer la piel del actor para que se viera "moreno".

Mediante de redes sociales, Poder Prieto emitió su inconformidad ante el hecho que los productores de "La cabeza de Joaquín Murrieta", una producción de Prime Video, recurriera a un actor de piel clara para interpretar a un personaje que, presumiblemente, era de tez más oscura.

"Qué bien que @PrimeVideoMX ya se unió a la lucha antirracista; ¿Quieren morenos? ¡Pues los pintamos!..", se lee en el tuit del Colectivo

No obstante, debido a la ola de críticas en contra de la producción de la serie y el actor, quien aceptó protagonizar un proyecto en el que se hizo uso del "brownface", al no contratar a un actor moreno para este personaje, Speitzer reaccionó a los comentarios negativos en su contra.

Alejandro Speitzer genera polémica tras aparecer moreno en una serie

Las quejas del colectivo e internautas ya llegaron a oídos de Alejandro Spetizer, quien mientras arribaba a la alfombra roja de la producción de Prime, fue cuestionado acerca de este tema reaccionando visiblemente molesto, pues comentó que quienes critican la serie ni siquiera la han visto.

"Que cada quien opina lo que quiera opinar, estoy en total desacuerdo porque ¿ustedes ya vieron la serie?", preguntó el actor a los reporteros que lo cuestionaron por la polémica en torno al oscurecimiento de su piel.

"Ellos tampoco, entonces, no saben de dónde es el personaje, no saben su historia; les cuento que los personajes están en 1850, llenos de tierra, expuestos al sol… ahí está la respuesta", agregó el actor, quien no disimuló su enojo.

¿Cuándo se estrena "La Cabeza de Joaquín Murrieta"?

La nueva serie de Prime Video, "La Cabeza de Joaquín Murrieta" que ha desatado la polémica por la caracterización de su protagonista, el actor Alejandro Speitzer, se estrenará este 17 de febrero.

Por lo que deberás suscribirte a la plataforma de streaming si deseas conocer la historia de un minero que se reveló ante la Ley de impuestos a mineros extranjeros en 1850.

