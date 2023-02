Danna Paola sube al escenario a niña que busca a su mamá; lleva 10 meses desaparecida (VÍDEO)

Danna Paola se ha vuelto viral en las últimas horas luego de su reacción al saber que la mamá de una pequeña fan suya está desaparecida. La cantante invitó a la niña a subir con ella al escenario y minutos después se enteró que estaba buscando a su madre, quien lleva más de 10 meses desaparecida. Aquí los detalles.

Danna Paola.

Danna Paola se conmueve al ver que una niña busca a su mamá desaparecida

Fue durante su más reciente concierto en Guadalajara, el pasado 12 de febrero, que Danna Paola subió al escenario a una niña y al momento de interactuar, la abuela de la pequeña le expresó a la cantante que su mamá estaba desaparecida.

En el vídeo, que ya se está viralizando en redes sociales, se aprecia que al inicio de su interacción con la cantante, la niña estaba dándole la bienvenida a "todas, todos y todes", como le indicaba Danna Paola quien agradeció que su música trascendiera a las nuevas generaciones.

Se me hizo un hueco en el estómago. Ya basta uD83EuDD7A ni una más desaparecida, nadie piensa en las infancias que se quedan sin mamá.@dannapaola eres una reina. pic.twitter.com/g3F1vJHUFP — Meredith G. uD83DuDECB?? (@MerGarza) February 14, 2023

En ese momento, le preguntó que si venía con su mamá o su abuela, y fue en ese momento cuando la señora se acercó a Danna para explicarle la situación. La artista de inmediato envió un mensaje desde el escenario para manifestarse sobre la situación que viven muchas familias en México.

"Hay muchas situaciones así, su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar... ¡Ni una más, Guadalajara! ¡Basta! Esto es muy fuerte para mí, yo como artista y como mujer quiero comunicar esto porque es momento de seguir haciendo justicia", mencionó.

Los fans de la cantante de inmediato se movilizaron en redes sociales para compartir la ficha de búsqueda de la madre desaparecida.

"Se me hizo un hueco en el estómago. Ya basta ni una más desaparecida, nadie piensa en las infancias que se quedan sin mamá", "Yo me pondría a llorar en el escenario. Ni podría hablar y más aún porque la Niña en su inocencia (y por el evento obvio) se le ve sonriendo como si nada. Ay no. Ojalá aparezca" fueron algunos de los comentarios que usuarios en redes sociales emitieron ante la situación.

Ella es la mamá de la niña que subió con Danna Paola al escenario; lleva 10 meses desaparecida.

Buscan a Ana Victoria Ruiz Palacios, mamá de fan de Danna Paola

En la ficha de búsqueda que han movilizado en redes sociales se lee que la madre de la pequeña tiene 32 años y desapareció el 14 de abril del 2022. Su nombre es Ana Victoria Ruiz palacios y fue vista por última vez en la carretera Circuito Interior, cerca del municipio de Tultitlán.

Como señas particulares se menciona un tatuaje en la muñeca izquierda con forma de flechas, uno en el brazo derecho con letras árabes, uno en la espalda con una frase en inglés "tú me levantas cuando estoy cayendo"; y una verruga en la barbilla del lado derecho.