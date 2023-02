Daniel Bisogno se burla de Yuridia en pleno programa: ''Si me dicen gordo, me quito la vida'' (VÍDEO)

La polémica entre Yuridia y Ventaneando parece no tener fin y es que ahora, fue Daniel Bisogno quien de nueva cuenta se volvió a burlar de la cantante y de las declaraciones que dio expresando la campaña de odio que la televisora y el programa habían hecho en su contra además de decir que pensó en quitarse la vida.

Ahora, el polémico presentador utilizó el sarcasmo para hacer "chistes" sobre toda esta situación que bastantes críticas les ha traído al programa. Esto fue lo que dijo.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno se burla de Yuridia en Ventaneando

Fue hace unos días cuando la polémica entre Yuridia y Pati Chapoy comenzó luego de que ésta llamara gorda a la cantante; usuarios en redes sociales y hasta el gobierno federal se le fueron encima a la presentadora por la violencia que utilizó al hablar de la exparticipante de La Academia, y aunque en sus disculpas, la conductora aseguró cuidar más su lenguaje, tal parece que eso no sucederá.

Pati Chapoy pide disculpas a Yuridia #Ventaneando pic.twitter.com/iACrzFYl8A — La Comadrita ? (@lacomadritaof_) February 13, 2023

Fue este jueves en Ventaneando que Daniel Bisogno, Pati Chapoy y compañía hicieron referencia de nueva cuenta a la controversia con Yuridia, pues el conductor comentó que si a él le dicen “gordo” se mataría, incluso, impondría un acta en contra de él mismo por denominarse de esta manera.

“A mí si me dicen gordo, me mato, yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante… Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final”, fueron las palabras del periodista.

Ante esto, Pedrito Sola, Jimena ‘La Choco’, así como Pati Chapoy se soltaron a risas, al saber a quién se refería el conductor. Pero eso no es todo, ya que Chapoy no se quedó con las ganas y agregó: “Lo bueno es que no estás embarazado”.

Usuarios arremeten conta Pati Chapoy por entrevista a Chico Che

En sus inicios como comunicadora, Pati Chapoy entrevistó a Chico Che, en aquella entrevista ella hace mención del aspecto físico del cantante de "Dónde te agarró el temblor", insinuando que usaba su famoso overol para ocultar la lonja, así que con una cinta métrica le mide la cintura.

"Todo el tiempo con el overol… ¿no será para disimular la lonjita?, a ver, vamos a ver si hay, póngase de pie, venga pa’ca, aquí traigo una cintita; 105 de cintura, ¿me creerán?".

"El problema de toda la vida de @patychapoy la #gordofobia #chicoche". "Esa ñora es bien quién sabe cómo... como peladita y así fea de modos". "Hasta q le pusieron un estate quieta por parte del Gobierno de México ¿no?" "Qué forma de ridiculizar y humillar a las personas con sobre peso.El señor Chico Che se le veía incómodo. Nadie tiene derecho a criticar el cuerpo de los demás. No todo flaco es sano, ni todo gordito está enfermo", se lee entre los cibernautas que comentan el video.