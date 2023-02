'El Capi' Pérez compara a Laura G con una polémica actriz

CIUDAD DE MÉXICO.— Laura G desató los comentarios luego de aparecer en el programa Venga la Alegría con un nuevo peinado. Asimismo, su look fue motivo para que su compañero, 'El Capi' Pérez, opinara sobre su apariencia. Usuarios de redes sociales señalaron que el también comediante fue "benevolente", ya que después de los que le dijo pudo haber sido su oportunidad para vengarse de la "humillación que le hizo pasar hace semanas atrás.

'El Capi' Pérez se "vengó"; se ''burla'' de Laura G en plena programa

La conductora del matutino de TV Azteca en una reciente emisión presumió su nuevo corte de cabello. Asimismo, la exreportera de Televisa también generó las opiniones al lucir una apariencia más elegante y vanguardista.

Enfundada en un traje blanco oversize, es como la regiomontana apareció en el programa del pasado 15 de febrero, pero fue su cabello el que destacó, pues lucía diferente.

En esta ocasión, la conductora optó por un corte más moderno del cual resaltaba un flequillo. Y aunque con su look estilizó más su rostro y favoreció a sus facciones, otros más le encontraron un parecido con la polémica actriz Lucía Mendez.

“Feliz miércoles, ya entrando al foro de Venga la Alegría… ¿qué tal el cambio de look que me hicieron? Andy (su estilista) andas on fire… Andrés Jaramillo me anda cambiando de look y me encanta”, escribió la presentadora de TV en la publicación en la que dejó ver su nuevo look.

Pero Laura G aprovechó la interacción con sus seguidores para señalar que tras su publicación ya había comenzado a recibir comentarios al respecto de su apariencia, por lo que le fue inevitable destacar la comparación que su compañero le hizo.

Fue así como la conductor de TV reveló que 'El Capi' Pérez la había comparado con la protagonista de la telenovela "El Extraño Returno de Diana Salazar".

“Ya Capi me dijo que parecía Lucía Méndez y también me dijeron señorita gobernadora”, indicó la conductora en una fotografía en la que agregó una votación para saber sí el también standupero tenía o no la razón.

'El Capi' comparó a Laura G con Lucía Mendez

No obstante, la conductora de Venga la Alegría no conforme, y en su intentó por demostrar que entre ella y sus compañeros todo es armonía y diversión; decidió compartir un vídeo en el que se le ve preguntándole al conductor: “Capi, a quién se parece”.

Por lo que ante este cuestionamiento, el también influencer respondió sin darle muchas vueltas al asunto: “a Lucía Méndez”. Acostumbrado a causar las risas con sus comentarios, esta ocasión no fue la excepción.

Por su parte, internautas optaron por señalar que este momento hubiera sido aprovechado por el originario de Aguascalientes para "vengarse de Laura, quien le hizo pasar una situación incómoda hace unas semanas.

Sin embargo, otros más aplaudieron que no fuera rencoroso y si bien hizo una comparación, ésta no fue con malicia y mucho menos con el afán de "humillarla".

