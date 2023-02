Exconductor de Ventaneando revela que lo despidieron por estar "gordo"

Ventaneando se encuentra en medio de la polémica luego de que Pati Chapoy hizo comentarios gordofóbicos sobre Yuridia, y tras toda la ola de críticas que ha recibido en los últimos días, también han comenzado a salir varios testimonios de exconductores y colaboradores que trabajaron con la famosa presentadora, en los cuales revelan que es una persona racista y que discrimina solo por color de piel, tipo de cuerpo, apariencia, entre otros. Aquí los detalles.

Álvaro Cueva fue despedido de Ventaneando por estar "gordo".

Exconductor de Ventaneando confiesa que lo despidieron por ser ''gordo''

Fue el conductor y crítico Álvaro Cueva, quien reveló que fue despedido de 'Ventaneando' por aparentemente tener unos kilos de más.

Tras la salida de Juan José Origel del equipo de Pati Chapoy, la presentadora invitó a Álvaro para unirse al programa, sin embargo, únicamente estuvo unos cuantos meses debido a que lo despidieron por estar gordo.

Durante una entrevista para el canal de YouTube Criszis, Cueva aseguró que él no planeaba dejar el programa de espectáculos pero fue un ejecutivo quien le dijo que ya no podría estar al frente del programa debido a su físico.

"A mí me corrieron, cumplí los tres meses y un directivo de aquellos tiempos de Azteca, que de hecho ya falleció, me mandó llamar y me dijo: 'hemos descubierto que estás muy gordo, que nadie te quiere'", comentó

Álvaro Cueva fue despedido de Ventaneando por estar "gordo".

Asimismo, reveló que ya no les cree cuando hablan de movimientos como "Me too", pues asegura que son una farsa y que en sus tiempos recibía malos tratos por parte de la presentadora y de los altos mandos de TV Azteca. Incluso llegó a pensar que no era bueno en televisión.

"Por eso cuando me hablan ahora de 'Me Too', y cosas así, digo 'ja ja ja', si supieran la verdad, en mis tiempos, no había nada de eso, aquí te decían, con groserías, te dicen cosas muy hirientes, directamente contra tu personalidad... Y yo en aquella época que tenía mi autoestima muy baja, que yo juraba que no servía para la televisión, pues no me suicidé porque Dios es muy grande", dijo.

Álvaro Cueva fue despedido de Ventaneando por estar "gordo".

¿Cómo se conocieron Pati Chapoy y Álvaro Cueva?

De acuerdo con la información que dieron, Pati Chapoy y Álvaro Cueva se vieron por primera vez en uno de los programas de aniversario de Ventaneando; en ese momento, él trabajaba escribiendo libretos para las telenovelas de TV Azteca.

"Yo andaba escribiendo telenovelas, tenía nueve años como crítico de televisión y que Pati me invita a formar parte de Ventaneando para que sustituyera a Juan José Origel... a mí me tocó Ventaneando cuando ya era el programa más exitoso de la televisión mexicana y me tocó la transición a Ventaneando Millonario, ya éramos un mega estudio".

Tras su salida repentina del programa, fue Daniel Bisogno quien ocupó su lugar y hasta el momento es uno de los "consentidos" de Pati Chapoy.