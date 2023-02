Jolette pide que dejen de decirle que salga en defensa de Yuridia

CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue Jolette la que reacciona a la pelea de Yuridia con Pati Chapoy y Ventaneando, sin embargo, la también exintegrante de La Academia casi forzada accedió a hablar, pues aclaró que sólo lo hizo para responder a la solicitud de sus seguidores, quienes la estaban "abrumando y saturando" para que opine y salga en defensa de su excompañera de generación.

Jolette opina sobre la pelea entre Yuridia y Pati Chapoy (Ventaneando)

La ahora conductora de TV habló sobre las declaraciones que ha hecho Yuridia, mismas con las que exhibió el gran daño que le causaron Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando con las críticas que hicieron hace unos años sobre su cuerpo.

Yuridia afirmó que el que Pati Chapoy le dijera "Gorda" la hizo pensar en el suicidio

Jolette, quien al igual que Yuridia formó parte de la cuarta generación de La Academia, a través de un vídeo compartido en redes sociales reveló que pese a lo que muchos creen, ella le ha mostrado su apoyo a la sonorense pero de manera privada, ya que considera que este "no es su momento" sino el de "su hermana".

"Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo por supuesto con ella, pero yo no tengo que hacerlo público, ella y yo estamos en contacto, desde el miércoles le mandé un audio y ella sabe que tiene mi cariño, mi respeto, honro su historia", comentó Jolette.

Jolette aseguró que apoya a Yuridia

Jolette reveló por qué no defenderá a Yuridia como lo han hecho otros exacadémicos

La originaria de Guadalajara, Jalisco indicó que aplaude que su amiga, quien ganó el segundo lugar del reality de TV Azteca, esté recibiendo tanto apoyo por parte de los fans y hasta del gobierno. Asimismo, puntualizó que Yuridia está viviendo un momento sanador, por eso ella no piensa meterse ni hablar.

"Me da gusto que ella esté sanando, pero no me voy a meter a su momento, no voy a involucrarme si ella está viviendo este momento y si para su alma es bueno hablarlo ahorita, qué bueno...", expresó Jolette.

Jolette considera que Yuridia es la única que debe hablar de lo sucedido

La interprete de "Bailando" aunque dejó en claro que no piensa opinar del tema, si mencionó que le da gusto que se le haga justicia a Yuridia, pues considera que no es correcto que se le falte al respeto a las mujeres.

"De corazón me da mucho gusto que hoy Yuridia goce del apoyo de la sociedad, de las redes, de los medios y hasta del gobierno, me da mucho gusto y háganle justicia, qué bueno que haya Joletteros que también se sumen y que haya mucha gente que ame a las mujeres y las respete por su cuerpo, por su voz, por su personalidad", expreso la tapatía, quien tuvo una historia polémica como alumna de La Academia. Jolette aplaude el respaldo que ha recibido "su hermana"

Jolette pide que dejen de decirle que de "su versión"

La presentadora de TV Jolette, quien es mayormente recordada por los encontronazos que protagonizó con los jueces de La Academia, como Lolita Cortés y Arturo López Gavito, enfatizó que no está lista para hablar de su vivencia, por lo que pidió que dejen de pedirle que lo haga. Jolette afirmó que solo habla de los que sea "benéfico para su alma"

De igual modo, en su vídeo manifestó que si lo que la gente quiere es contenido de ella, ya hay y "mucho". Jolette recordó que éste se puede encontrar en TikTok y en Youtube, por lo que ahora no dará de qué hablar a menos que sea "benéfico para su alma".

"Cuando yo esté lista para hablar, con mucho gusto lo hago, que sea benéfico para mi alma, me sane o algo, ahorita estoy en otras cosas, yo sé que es padrísimo que Jolette dé contenido, ya di muchísimo, todavía está la gente reviviéndolo, ahí está TikTok, YouTube, no necesitan más contenido mío. De momento no me siento lista, no me dan ganas de hablar de lo que yo viví", concluyó la conductora.

Cabe destacar que al parecer la guerra de declaraciones entre Yuridia y Pati Chapoy ha llegado a su fin, pues después de la pronunciación de la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) en contra de la periodista, ésta le ofreció una disculpa "sincera" a Yuridia por los comentarios que hizo sobre su cuerpo.

¿Es sincera la disculpa de Pati Chapoy por los comentarios que hizo del físico de Yuridia? Buenos al menos acepta que eso no fue correcto, pero dice que seguirá haciendo crítica, ¿Y ella quien se cree para criticar el físico de los demás? pic.twitter.com/ulTqB9kodk — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) February 13, 2023

No obstante, los fans de la cantante e internautas calificaron de falsas las palabras de la líder y conductora del programa de TV Azteca.

Te puede interesar: Myriam y Toñita ''hacen las paces''; defienden a Yuridia de Pati Chapoy y Ventaneando