La influencer Yeri Mua confiesa que tiene miedo de ir al Carnaval de Kanasín: Vídeo

VERACRUZ.— Yeri Mua ha generado controversia en redes sociales luego de compartir un vídeo en el que confesó a sus seguidores tener miedo de ir al Carnaval de Kanasín 2023. En una corta grabación, la influencer veracruzana comentó la razón por la que estaba pensando como una "mala idea" viajar a Mérida Yucatán, sin embargo, dijo que ya tomó una decisión.

A través de una transmisión en vivo, la exreina de Carnaval de Veracruz, le reveló a sus fans que este fin de semana tiene trabajo, sin embargo, tiene también teme por su bienestar, ya que la "amenazaron".

En el vídeo que circula en redes sociales, Yeri Mua con la finalidad de poner al día a sus seguidores sobre sus actividades, les habla de varios temas, pero en un momento del clip se sincera con sus fans.

Es de este modo que la influencer indica que este sábado 18 de febrero viajará a Mérida, Yucatán por un compromiso laboral. Asimismo, Yeri Mua señala que se presentará en el Carnaval de Kanasín 2023 el domingo 19, pero admite que tiene miedo.

“Tengo miedo porque me están amenazando de que me van a aventar cosas”, comenta la creadora de contenido.

Sin embargo, la joven veracruzana, quien hace unos días rompió en llanto al mencionar que dejaba las redes sociales por la ola de comentarios negativos en su contra luego de su supuesta infidelidad hacia el influencer Aaron Mercury, manifestó que no es la primera vez que la amenazan.

En su grabación, Yeri Mua afirma que cuando se iba a presentar en el Carnaval de Veracruz le advirtieron que le lanzarían cosas, pero al final no le hicieron nada.

Debido a su previa experiencia en un Carnaval, la influencer argumentó que sí se presentará en Kanasín, Yucatán.

“Me amenazaron de la misma manera en el Carnaval de Veracruz, y no me aventaron nada, pero en este siento que sí me van a aventar cosas, por eso como que tengo miedo... Voy a ir y ya, con miedo, la verdad”, concluyó la joven.