Adrián Marcelo responde de nuevo contra "haters" por comentarios en podcast de Karla Panini

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Adrián Marcelo protagonizara una polémica por sus comentarios "gordofóbicos" en el podcast de Karla Panini, ésta salió en defensa del youtuber y se desentendió de los comentarios hechos por su invitado.

Reconoció que Adrián Marcelo es exitoso por su forma de ser, y que él sabrá lo que dice y de qué manera lleva su carrera.

"Adrián Marcelo tiene su forma muy particular, muy propia, suya de sí mismo, y lo ha llevado al éxito, él sabrá cómo maneja su carrera, cómo maneja sus comentarios, no soy responsable de los comentarios que hagan en mi podcast, cada persona invitaba expresa lo que quiere, no tenemos filtro ni nada", expresó.

Acusan a Karla Panini de burlase también

Panini, quien también fue señalada por reírse de los comentarios de Marcelo, se justificó diciendo: "Si yo me reí es por lo que comentó de todo, tiene una forma muy cruda, muy real de decir las cosas, que le vale; hay cosas que no te debes de ofender", reiteró.

Karla sugirió que paren el odio en redes y que "no la agarren contra él" , recordó que a ella, ya no le afecta el hate que le tiran, y aseguró que si saca memes al respecto es para mostrarle a la gente que todo se puede superar, hasta el odio que a ella le han tirado por años.

Mencionó que algo positivo de Adrián Marcelo es que regala dinero y eso es de admirarse, además de que es exitoso y gana mucho en sus redes. "Es exitosísimo Adrián Marcelo y gana mucho dinero en sus redes sociales, él mismo lo dice en el podcast ‘soy millonario’ y yo me vuelvo a atacar de la risa por cómo lo dice".

¿Qué dijo Adrián Marcelo por la polémcia?

Adrián Marcelo respondió a su estilo, y en su cuenta de Twitter ha intercambiado mensajes de todo tipo con usuarios que lo criticaron por lo que dijo. "A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… como 10 kms".

Tras la polémica varias fueron las reacciones al respecto, acá te presentamos algunas de ellas:

A una de las conductoras contra la que se lanzó Adrián Marcelo fue contra Maca Carriedo, quien criticó sus dichos en el programa de Adela Micha, "La Saga".

Muy bien @maca_online, me sorprende que alguien que no tiene clara su identidad sexual, sí tenga muy claro porqué digo lo que digo. Ojalá sigas mordiendo el anzuelo en un futuro. A ver si en lugar de adoctrinar, cuestionas quién financia los espacios dónde “conduces”. https://t.co/AvzXnDgXp0 — adrián marcelo (@adrianm10) February 18, 2023

Un tuit mío es más conocido que toda tu perra trayectoria. Deteriorada quedó tu imagen después de hacer el puto ridículo en Big Brother. No te contratan ni para extra. No vengas a buscar likes fáciles conmigo. Fuma mariguana, tal vez te ayuda a sacar tu carrera del pozo. https://t.co/ATTylHGaRS — adrián marcelo (@adrianm10) February 18, 2023

Pues a este pendejo, una de tus miles asistentes (de esas que pagas con dinero de Alito) no deja de escribirme que cuando puedo ir a tu programa (también financiado con dinero de Alito). A ver si ya le bajas la señal de no invitar a pendejos. @Adela_Micha https://t.co/AvzXnDgXp0 — adrián marcelo (@adrianm10) February 18, 2023

