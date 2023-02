GUADALAJARA.— Enrique Guzmán ha generado las opiniones divididas luego de que revelará que recientemente en una presentación, una mujer se sobrepaso con él. El cantante acostumbrado a generar polémica con sus comentarios detalló cómo fue que recibió toqueteos inadecuados en pleno concierto.

Enrique Guzmán ''denuncia'' que fue acosado por una mujer en pleno concierto

Durante una reciente emisión del programa Ventaneando, se dio a conocer una entrevista con el intérprete de "La plaga", quien hace unos días dio un concierto en Guadalajara.

Aprovechando las cámaras del programa de espectáculos de TV Azteca, el papá de Alejandra Guzmán relató la singular anécdota que vivió durante su presentación.

Con su característica picardía, Enrique Guzmán indicó que en su show una fan cruzo los límites de lo permitido, pues lo estuvo tocando de manera indecente.

Enrique Guzmán detalló como una fan se quiso propasar con él

El cantante afirmó que si bien por un momento disfrutó de dicha circunstancia, luego comprendió que ese hecho estaba mal. Aunque esto le hizo recordar cuánto extraña a su esposa.

"Había una y ya no me la podía quitar de encima, como que me metía mucho mano", expresó el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro", quien aunque detalló la peculiar situación que atravesó en pleno concierto, no reveló qué parte de su cuerpo le tocó reiteradamente una fan.

"Un ratito sí, pero ya después dije: 'Me hace falta mi mujer'", concluyó el exintegrante de los Teen Tops. El acoso que vivió el cantante se lo tomó a broma

Pese a que el cantante "denunció" que una fanática quiso propasarse con él, en el Aeropuerto (donde fue interceptado por la prensa) el cantante sin mayor problema aceptó tomarse fotos con dos mujeres.

Como era de esperarse, la declaración del papá de la apodada 'La Guzmán' desató los comentarios de quienes consideraron que el señor una vez más se burló del tema de acoso a las personas.

Pero otros internautas señalaron que como se trató de la agresión de una mujer hacia un hombre, nadie hace ni dice nada, pero si hubiera sido al revés, los grupos feministas hubieran reprochado la acción e incluso habrían hecho más revuelo por lo sucedido.

Cabe destacar que Enrique Guzmán afirmó que su hija y él emprenderán una gira, esto luego de que la intérprete de "Mala Hierba" y Fey cancelaron el tour que habían anunciado.

