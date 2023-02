Premio Diario de Yucatán a siete de sus suscriptores

La lealtad se reconoce y por eso el Diario premia a sus suscriptores. Éstos no solo reciben la mejor información de manera constante y puntual, sino que también disfrutan de espectáculos.

Siete de ellos asistieron anteanoche, junto con un acompañante, al concierto “Hasta siempre” que José María Napoleón ofreció en el Foro GNP.

Fue una experiencia distinta y especial, pues lo hicieron en el palco Megamedia del recinto, donde, además de una excelente vista y cómodas butacas, tuvieron a su disposición el servicio de bebidas y alimentos.

Se trató de una dinámica con la cual el Diario reconoció la lealtad de sus suscriptores. Mediante sorteo se selección a los afortunados, que llegaron puntualmente para vivir la experiencia.

osé Luis Dorantes Gil , quien llegó acompañado de Consuelo García Acosta de Dorantes, ha renovado por más de 15 años.

“Muy bueno, me gustó porque he sido suscriptor por más de 15 años y me gusta mucho todo lo que ofrece el Diario”, dijo.

“Estamos bien informados, tiene muy buen contenido y ahora disfrutamos de una singular recompensa porque Napoleón es un artista que nos gusta, disfrutamos sus canciones y nos sentimos muy felices de poder hacerlo desde el palco del Diario”.

“Fue una gran sorpresa, un gran detalle recibir esta invitación, porque nos gusta Napoleón y ahora lo vamos a poder disfrutar de una forma especial e inesperada”, afirmó Consuelo García.

Otros asistentes fueron los esposos Roberto Chami Lizarraga y Jéssica Espejel López. Fueron invitados por el ganador del premio, que les cedió los pases.

Roberto Chami explicó que le gusta mucho leer el Diario, considera que estar bien informado es importante y el periódico ofrece contenidos objetivos.

“Me parece muy bien que se premie la lealtad de los suscriptores, estas recompensas son motivadoras porque no solo tenemos buena información, ahora hasta invitación a un concierto de Napoleón”.

“Fue una gran sorpresa, porque no teníamos planes para esta noche y, gracias al Diario, no solamente tenemos boletos para ver el concierto sino que vamos a un palco donde disfrutaremos de una grata experiencia”.

Así como ellos, los suscriptores del Diario tienen de forma constante la oportunidad de recibir recompensas por su preferencia.

Así como ellos, los suscriptores del Diario tienen de forma constante la oportunidad de recibir recompensas por su preferencia.