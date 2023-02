Así fue la lujosa fiesta de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (FOTOS)

Kailani Ochmann Derbez, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, celebró sus cinco años de edad con una lujosa y divertida fiesta organizada por sus padres. A través de redes sociales la expareja compartió varios momentos del festejo demostrando como siempre la excelente relación que tienen. Aquí todos los detalles.

Así fue la lujosa fiesta de la hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Pese a que el cumpleaños de Kai es hasta el 25 de febrero, aparentemente, por motivos de agenda y de trabajo, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron adelantar el cumpleaños de la pequeña que cumplirá apenas cinco años de edad.

Con una fiesta llena de colores e inspirada en unicornios, la expareja de actores de reencontró para celebrar a Kai acompañada de su familia y varios de sus amiguitos.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron el cumpleaños de su hija.

Durante la fiesta, los invitados tuvieron varias actividades como por ejemplo: realizar pinturas en pequeños caballeres, cocinar, brincar y jugar con burbujas.

A través de sus redes sociales, la hija de Eugenio Derbez publicó historias de Instagram respecto de cómo fue todo ese día de celebración pues desde el primer momento, Kai pidió de deseo que su cabello estuviera pintado de color rosa mientras que su atuendo fue un vestido estuvo decorado con un arcoíris; lució una tiara con un cuerno del personaje fantástico.

Entre los invitados estuvieron Sofía Niño de Rivera, Saskia Niño de Rivera, Michelle Renaud, Matias Novoa, entre otros famosos.

Aislinn Derbez celebrando el cumpleaños de su hija.

Novia de Mauricio Ochmann estaría celosa de su "relación" con Aislinn Derbez

Pese a que desde su divorcio, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez afirmaron que su prioridad siempre será Kailani, la hija que tienen en común, muchos usuarios afirman que aún queda un amor de pareja. Hasta el momento ambos han mantenido una relación bastante sana por la pequeña y en varias ocasiones lo han demostrado, pues siempre están presentes en momentos como este (su cumpleaños) y procuran ser lo más cercano a una familia "normal" aunque estén separados.

Asimismo, cada que ambos pueden, hacen un viaje juntos con Kai, pues quieren que ella tenga ese tipo de recuerdos como viajes familiares y momentos en familia tanto con su mamá como con su papá.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez con su hija en Disney.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues desde hace varias semanas, una fuente cercana a Paulina Burrola, actual novia de Mauricio Ochmann, reveló que la joven modelo no estaría nada contenta con este tipo de actividades y la relación que el actor mantiene con su expareja,

Según la fuente, Paulina Burrola siente celos e incomodidad respecto a Aislinn Derbez e incluso ha estado presionando a Mauricio para tener hijos juntos; el actor al parecer se ha negado pues afirma que él ya vivió ese proceso dos veces y por el momento no quiere tener más.

Mauricio Ochmann y su novia, Paulina Burrola.

Cabe mencionar que en varias ocasiones, Aislinn ha comentado que divorciarse fue una buena decisión, independientemente de que en su momento le haya dado temor separarse de Mauricio.

Hace poco, en su podcast ‘La Magia del Caos’, la hija de Eugenio Derbez comentó que:

“Para nada me gustaría volver a esa versión de mí misma, y ahora es como que volteo a ver al papá de mi hija, lo quiero muchísimo, pero como papá de mi hija, me parece lo máximo y me llevo increíble con él… En realidad, para mí es de los logros más increíbles de mi vida, es un éxito…”