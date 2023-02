Carlos Rivera se encuentra de manteles largos, pues está estrenando su más reciente producción discográfica llamada "Sincerándome", el cual es una obra inspirada, en su mayoría, en Cynthia Rodríguez, su actual esposa con quien lleva más de ocho años de relación.

En entrevista con los medios de comunicación, Carlos Rivera confesó que hay varias canciones que le escribió a Cynthia, sin embargo, hay una en especial llamada "La carta" que habla específicamente sobre ellos dos y sobre los sentimientos de él hacia ella. Esta es la verdadera historia.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con el papa tras su boda.

Carlos Rivera cuenta la historia detrás de "La carta", canción para Cynthia Rodríguez

Fue durante un encuentro con Mónica Noguera que Carlos Rivera rompió el silencio y habló sobre las canciones escritas y dedicadas a Cynthia Rodríguez. El cantante reveló que el tema "'Sincerándome" vino gracias a un vídeo que ella le envió con fotos de ambos que nunca han compartido desde que inició su relación.

"(Me inspiré) en un vídeo que me manda Cynthia, donde vienen todas las fotos, que no se comparten, de nuestros momentos más importantes desde que comenzó esto, hace ocho años", contó

Carlos Rivera y la canción que le dedicó a Cynthia Rodríguez.

Sin embargo, Carlos Rivera hizo hincapié en que la canción más importante para ambos es "La carta", que nació del intento de él para escribirle una carta a su ahora esposa.

"La carta es una canción que marca un momento muy importante para nosotros, porque marca un momento importantísimo en nuestra vida", confesó el cantante

Carlos Rivera nos da todos los detalles de 'Sincerándome', su nuevo álbum#PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSol uD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/76ldX3MKVR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 17, 2023

El artista originario de Tlaxcala reveló que su esposa le pidió una carta y, por ello, puso manos a la obra, pero en lugar de escribirla, le compuso una canción.

"Yo quería decirle algo (a Cynthia Rodríguez) que no quería que fuera una canción, porque ya le había regalado muchas canciones. Ella una vez me dijo, 'por qué no me escribes una carta', y yo le dije, 'no sé escribir cartas, yo sé escribir canciones'. Cuando pasó esto, dije, 'le voy a hacer un a carta', y empecé a hacer una carta y no pude, le hice una canción", platicó

Letra y vídeo de "La carta", canción que Carlos Rivera le dedicó a Cynthia Rodríguez

"La Carta" es una canción de amor que Carlos Rivera quiso componer para Cynthia Rodríguez con quien se casó hace apenas unos meses en Europa en una ceremonia muy íntima. El ganador de La Academia y la famosa exconductora de "Venga La Alegría" han mantenido su relación lejos de los reflectores y siempre han mantenido su privacidad en ese aspecto.

Sin embargo, con esta canción, Carlos Rivera le dedica unas bellas palabras a Cynthia Rodríguez y reafirma su amor frente a sus miles de seguidores. Aquí la letra y vídeo completo.



Hola, amor mío

Aquí me tienes escribiendo las palabras

Que debían ser la carta que deseabas que escribiera

Pero, como sabes, no sé hacerlo

Sin que se me escape alguna nota acompañando un verso

Y si me permites te diré de esta manera

Porque ayudas sin torpeza lo que siento

Tú has sido mi bendición

Y quiero hacer perfecto este momento



Hoy todo lo que puedo sentir

Se ha convertido en mucho más de lo que nunca imaginé

Eres tú la única verdad por quien cambié a mi soledad

Que amor eterno le juré



Porque me he encontrado con tu ser maravilloso

Que me tiene enamorado hasta la piel

Necesitaría mil millones de hojas blancas

Para poder explicarte los porqués

Pero si me dejas proponerte que lo haga cada día

De todos los que me queden por vivir

Quiero preguntarte con mi entero corazón

Que si me aceptas que los viva junto a ti



Préstame tu mano, te lo pido

Cásate conmigo Amor mío

Cásate conmigo Amor mío

Cásate conmigo Amor mío

Cásate conmigo