Yuridia revela oscuros secretos sobre La Academia y TV Azteca: 'Es una empresa violenta' (VÍDEO)

Yuridia ha estado en los últimos días en tendencia, y es que luego de la polémica con Pati Chapoy por comentarios gordofóbicos, la cantante ha estado revelando y exponiendo todo lo que vivió dentro de la empresa, empezando por una presunta campaña de odio en su contra en la que la acosaron tanto a ella como a su familia por varios años.

Yuridia reveló en varios vídeos que a raíz de todo lo que sucedió pensó en quitarse la vida y ahora, luego de que hasta autoridades federales intervinieran en el asunto pidiendo no más violencia digital contra las mujeres, Pati Chapoy le ofreció unas "disculpas" en Ventaneando, sin embargo, tal parece que la cantante está dispuesta a no callar más y ahora ha revelado fuertes secretos sobre TV.

Yuridia revela oscuros secretos sobre La Academia y TV Azteca

A través de sus redes sociales, Yuridia hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores; uno de ellos le dijo que no debería de darle tanta importancia a los comentarios que hacía Pati Chapoy, sin embargo, la exparticipante de La Academia reveló que ya era hora de hablar sobre lo que había sucedido, pues llevaba muchísimos años dejando el tema pasar aunque seguían hablando de ella.

"No es que les dé importancia. A parte, sí es un tema del cual se tiene que hablar, ya a estas alturas sí les tocaba. Quiero que sepan que llevo 17 años cantando y jamás me pasó por la mente darles réplica, jamás quise hablar del tema y no estaba en mis planes hablar de esto", explicó la exacadémica.

Asimismo, la cantante reveló que decidió responder a Ventaneando porque mintieron respecto al motivo por el que no daba entrevistas ni aparecía en TV Azteca.

"El error fue que quiso hablar por mí, cuando ella sabe perfecto que el motivo que ella dio, no era el verdadero. El motivo es que son una empresa violenta y se aprovechan de la gente, y la gente lo tiene que saber... Yo puedo contar lo que viví, que no he contado ni la mitad, me faltan un chorro de historias por contar", agregó

Tras dicha declaración, recibió otro comentario en el cual le pedían que contara todo lo que vivió dentro de La Academia: "no es pregunta, pero deberías contar todo lo que viviste y exponer a esas empresas".

Ante esto, Yuridia reveló que TV Azteca los hizo firmar un contrato de una manera poco usual pero no dio más detalles al respecto, sin embargo, la revelación que más impactó fue cuando aseguró que dentro de La Academia, había cámaras en las regaderas las cuales grababan a las mujeres sin su consentimiento.

"Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de Azteca. O les contaré la historia de cuando Jolette, Mario y yo descubrimos que había cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres en 'La Academia'", dijo.

Después de esas palabras, Yuridia agregó que "hay muchas historias" y concluyó con una polémica frase: "Si algo me pasa, ya saben quién fue".