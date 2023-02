Alfredo Adame rompe el silencio sobre pelea en la calle: ''le di tubazos a un cuate''

El actor Alfredo Adame afirmó que le metió cuatro "tubazos" a un hombre en la Ciudad de México, debido a que lo agredió primero y porque le pretendía cobrar un supuesto golpe a su auto que nunca existió.

En conferencia de prensa, el ahora DJ explicó que alrededor de las 8:15 horas de este jueves salió de su casa rumbo al aeropuerto de la CDMX, cuando en la avenida Tlalpan un automovilista se detuvo adelante de él y lo acusó de haberlo golpeado, sin embargo, negó que eso haya ocurrido. Esto fue lo que dijo.

Otra vez el tío Adame uD83EuDD23uD83DuDE02uD83EuDD26uD83CuDFFD???uD83EuDD26uD83CuDFFD???uD83EuDD26uD83CuDFFD???

Que les digo pic.twitter.com/9gOUP97YTd — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) February 2, 2023

Alfredo Adame revela qué pasó en la pelea callejera

El protagonista de novelas como "La Fuerza del Amor" y "De frente al Sol", aseguró que su auto marca BMW no pudo haber chocado por alcance al otro vehículo, debido a que es más bajo, pese a ello intentó llegar mediar con el conductor ofreciéndole mil pesos para la reparación, algo que éste simplemente no aceptó.

"Le digo: 'mira. hermano el mío esta más bajo, es un BMW, está más bajo que el que traía, no le pude haber hecho yo eso', entonces le dije: '¿crees que con mil pesos lo arregles?'. 'Pues que no, eso sale mucho más caro', entonces le dije: 'vámonos a un lado, a orillarnos y ahí ya detallamos, yo llevo prisa voy al aeropuerto'", relató.

Un amigo vio cómo ahorcaban a @_alfredoadame con una llave de coche uD83DuDE02 siempre hay algo qué contar con ese señor. @ElUniversal #VerguizasCabronas pic.twitter.com/TDDOKg7nDI — Chris Corominas (@ChristianOpeth) February 2, 2023

A pesar que en el vídeo que circuló en redes sociales se ve al actor en el suelo mientras es agredido por una persona, Alfredo aseguró que quien se llevó la peor parte no fue él, incluso, destacó que tuvieron que sostenerlo para evitar que continuara golpeando al hombre.

"Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que no sé qué y le dije: 'mira cuate aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme', y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello", afirmó.

Alfredo Adame llegó herido al aeropuerto de CDMX.

Y agregó: "Y todavía me quiso romper el espejo, ahí fue donde verdaderamente me enchilé, saqué mi tubo y le di cuatro. Luego llega otro cuate y me dice: 'cálmate, Alfredo ya lo tundiste', y luego se acercan otros dos, se hace una bolita, me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui por rio Churubusco y me vine".

Compilado de algunas peleas de Alfredo Adame pic.twitter.com/HrRU1ALoPN — Heber Maikelson Duque uD83CuDF96? (@chalkmolt) February 2, 2023

Alfredo Adame publica comunicado tras pelea

A través de sus redes sociales, Alfredo Adame publicó un comunicado revelado que se encontraba bien y que no dará más declaraciones hasta que resuelva todo de manera legal. Además confirmó que ya recibió atención médica y que las presentaciones que tiene este fin de semana aún continúan en pie, pues el público siempre es primero. El actor está de visita en Villahermosa donde tendrá una participación como DJ en un conocido antro de la ciudad.