Gloria Trevi y Sergio Andrade. La cantante habla por primera vez sobre su relación: VÍDEO

ESPAÑA .— Gloria Trevi una vez más ha generado las opiniones divididas, luego de la entrevista que brindó a un medio de comunicación en España, en el que habló como nunca antes sobre la relación amorosa que mantuvo con su ex productor y manager, Sergio Andrade. Con la voz entrecortada, la intérprete de "5 minutos" confeso haberse enamorado del polémico productor.

Gloria Trevi habla por primera vez de su relación sentimental con Sergio Andrade

Ha sido la misma Gloria Trevi, quien ha revivido su relación amorosa con Sergio Andrade y el caso de corrupción de menores en el que fue envuelta a finales de los años 90.

Asimismo, la regiomontana habló sobre la muerte de su hija recién nacida, Ana Dalay, fruto del romance que vivió con Andrade.

Gloria Trevi habla como nunca sobre su relación amorosa con Sergio Andrade

Estando en España, la cantante sorprendió al brindar una entrevista en la que habló por primera vez sobre su romance con el exproductor musical.

La intérprete de "Vestida de azúcar" le confirmó al periodista español Risto Mejíde que durante varios años sostuvo una relación sentimental con su entones mánager, de quien confesó que estaba "enamorada" debido al “espejismo” que Sergio creó para que ella lo idealizara y cayera rendida a sus pies.

Incluso la intérprete de "Todos me mira" comparó a Sergio Andrade con el Rey Midas:

“Para mí, él era el Rey Midas. Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor; pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo lo idealicé”, explicó la cantante mexicana.

‘El espejismo que él se fabricó ante mis ojos’ #GloriaTrevi recuerda cómo se sentía sometida con el productor #SergioAndrade #PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSol uD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/T6ew0H2hlS — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 2, 2023

Gloria Trevi señaló que su edad fue uno de los factores que hicieron que ella se enamorara de Sergio Andrade, aunque admitió haber tenido sentimientos hacia la persona incorrecta.

“Tener 15 años y creer que te las sabes todas yo creo que todos lo hemos vivido. A los 15 años crees que nadie te ve la cara y que te vas a comer el mundo. Me enamoro de la persona incorrecta y luego esa persona me dice: ‘tú y yo no somos nada, solamente soy tu manager’”, recordó la también apodada 'La Trevi'.

Entre las confesiones de la cantante, destaca el tiempo que sostuvo su romance con Sergio Andrade, pues Gloria Trevi reveló que su relación durante 17 años, los cuales le afectaron ya que no la ayudaron a madurar.

“Yo estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años de mi vida, y 17 años, quiero que lo entiendan, no corren a favor haciéndote madurar, corren en contra. A los 30 (años) yo estaba tan quebrada”, detalló la intérprete.

La Trevi también afirmó que Sergio Andrade la tenía bajo su control y la hacía creer que estaba enamorada de él, además de que la alejó de su familia.

“Yo seguía enamorada porque no había conocido a nadie más. Yo ya no podía hablar con ningún señor, con ningún hombre, con ningún muchacho. Yo no podía tener prácticamente contacto con mi familia más que muy poco y siempre acompañada”, externó la cantante.

. @GloriaTrevi reveló para un programa español que vivió un verdadero infierno a lado de #SergioAndrade, ya que él hizo lo imposible para alejarla de todo y todos.

#DePrimeraManouD83DuDC4C: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/gzisIHaBTC — De Primera Mano (@deprimeramano) February 2, 2023

Gloria Trevi revela cómo cree que fue la muerte de su hija Ana Dalay, la cual procreó con Sergio Andrade

Otras de las fuertes revelaciones que hizo durante la entrevista con un medio español, fue sobre la muerte de la hija que tuvo con Sergio Andrade.

Sobre la muerte de Ana Dalay, Gloria Trevi manifestó que ella ni siquiera se dio cuenta cuando se la llevaron luego de perder la vida siendo una recién nacida.

“Yo no quiero causar lástima, porque ahora lo estoy contando desde mis tacones bien puestos”. pic.twitter.com/MjkZqjnrGq — GloriaTreviMéxico (@GloriaTreviMX) February 1, 2023

En la charla, la cantante explicó que "el tipo" (refiriéndose a Sergio Andrade) le pidió a una persona que se llevara el cuerpo de la niña, el designado solo le comentó a Gloria que llevó a la recién nacida al hospital y posteriormente, la habían enterrado en “un lugar cristiano”.

"Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija” inició declarando. “Cuando hablé con la persona a la que 'el tipo' le pidió que se llevara a mi hija… Ella me dijo a mí: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción, me dijo que se había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano y que me iba a llevar’”, explicó la cantante. Gloria Trevi habla de la muerte de la hija que tuvo con Sergio Andrade

Finalmente, Gloria Trevi sin poder contener el llanto reveló que considera de Ana Dalay falleció debido a muerte de cuna.

La cantante añadió que la persona que llevó a enterrar a su hija le dijo lo que Sergio Andrade le ordenó decir, ya que ella era “otra persona que estaba aterrada”.

“Yo he hablado con esta persona, todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterrada… yo creo sinceramente que fue muerte de cuna, pero que yo lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no", concluyó Gloria Trevi al borde de las lágrimas.

