Alejandro Fernández vio morir a Vicente Fernández; así lo confirmó Doña Cuquita (VÍDEO)

Vicente Fernández habría cumplido 83 años el pasado 17 de febrero y por tal motivo, la dinastía Fernández decidió celebrar su vida con una mis, música, mariachi y un torneo de charrería que llevó su nombre, tal y como a él le hubiera gustado.

Doña Cuquita no pudo evitar las lágrimas al recordar al "Charro de Huentitán" y aseguró que mientras el público lo recuerde, él seguirá vivo. Sin embargo, tras lo sucedido con Alejandro Fernández luego de que fuera captado borracho cantando en un palenque, su madre hizo una polémica confesión y le mandó un consejo a su hijo para superar la muerte del cantante. Aquí los detalles.

Alejandro Fernández vio morir a Vicente Fernández

María del Refugio Abarca mejor conocida como Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, habló sobre su hijo, Alejandro Fernández "el potrillo" y toda la polémica que hubo tras ser visto pasado de copas en un palenque.

El cantante de "Me dediqué a perderte" no pudo estar en el festejo en honor a su padre debido a su agenda, pues se presentará en Viña del Mar, sin embargo, no pudo evitar compartir una foto al lado de su padre y una dedicatoria por su cumpleaños.

Fue así que doña Cuquita reveló el verdadero motivo por el que Alejandro la ha pasado muy mal tras el fallecimiento de su padre, pues el cantante estaba en el momento exacto que falleció Vicente Fernández aquel 12 de diciembre del 2021.

"Para él ha sido más duro porque a él le tocó en el momento que Vicente Falleció, para él ha sido sí, más pesado", confesó.

Asimismo, le mandó un consejo para que supere la muerte de su padre, y le dijo que solo tiene una vida y debe de disfrutarla lo más que pueda.

"Que tenga de estos... de los que tiene más su mamá. Qué vayamos adelante, nada más tenemos una vida, no sabemos qué tan larga o qué tan corta la traemos".