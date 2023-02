Belinda le propone matrimonio a su nuevo ''galán''; éste la rechaza en pleno escenario

CIUDAD DE MÉXICO.— Belinda en reiteradas ocasiones ha afirmado no tener novio, y desde que terminó su relación con Christian Nodal, ha sido muy contundente al momento de hablar de su vida privada, por lo que ahora que ha sido relacionada con el empresario Gonzalo Hevia Bailléres no ha tenido reparo en negarlo e indicar que es solo un amigo.

Sin embargo, recientemente la también actriz causó gran asombro al pedirle matrimonio a uno de sus fans en pleno escenario, aunque lo más impactante de esta "pedida" fue la respuesta del afortunado.

Así es como Belinda le pidió matrimonio a su "nuevo galán"

Este pasado viernes 17 de febrero, la cantante tuvo su primer concierto del año (2023). Pero la presentación de la intérprete de "Egoísta" transcendió no solo por encargarse de la reinauguración de la gran feria de la Ciudad de México, sino también porque en pleno escenario, Belinda le propuso matrimonio a uno de sus cientos de fans.

En un vídeo que circula en redes sociales se puede observar como la también actriz subió al escenario a uno de sus fanáticos, quien luego de que le cuestionara la cantante si quería casarse con ella, éste le dijo que no.

El momento se tornó muy chistoso pues se trataba de un niño de nombre Fernando y de aproximadamente seis años, quien afirmó ser uno de los fans más fieles —y jóvenes— de la intérprete de "Sapito".

Asimismo, el menor de edad indicó que asistió al recital con el objetivo de entregarle un dibujo de unicornio que había hecho en honor a 'Beli'.

Belinda se encargó de amenizar la reinauguración de la gran feria de la Ciudad de México

¿A quién le propuso matrimonio Belinda en pleno escenario?

Vale la pena señalar que la idea de proponerle matrimonio a un fan surgió de la misma Belinda, quien luego de que el seguidor le lanzara un dibujo al escenario, la cantante pidió a su equipo de producción que ayudaran al pequeño a llegar hasta ella.

Una vez que la actriz de "Bienvenido a Edén" lo tuvo de frente, le expresó al menor que se había convertido en su nuevo galán, ya que debido a que estaba tan acostumbrada a que los medios de comunicación le inventaran relaciones, en esta ocasión, ella sería quien iniciaría el rumor de que un nuevo amor había llegado a su vida. Belinda antes de ser rechazada por un fan emocionó a sus fans con sus éxitos musicales

Pero quizás jamás imagino que fuera rechazada ante decenas de personas y en pleno concierto.

"Como todos los días me inventan uno nuevo… tú eres el más guapo", se le escucha decir a la intérprete, quien tras explicarle al niño la situación, éste rechazó a la cantante con un tajante "no".

Sin embargo, el menor demostró ser todo un caballero, ya que luego de decirle no a Belinda, Fernando no perdió la oportunidad de halagarla, con el objetivo de que la cantante no se sintiera mal.

Incluso le dijo que era muy parecida a su madre, Belinda Schüll: "Pero eres muy linda, y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá", expresó su fan, generando los suspiros de los presentes al show. Belinda aprovechó su presentación para responderle a la prensa sobre los rumores de noviago con varios hombres

¿Por qué su "nuevo galán" recharzó a Belinda?

Lo curioso de esta escena es que aunque la cantante no se dio por vencida tan fácilmente, al indicarle que quizá podrían hablar nuevamente de matrimonio dentro de los próximos 15 0 20 años, Fernando, muy convencido, volvió a negarse a tal petición.

Tras el "rechazó" de su fan, a la intérprete no que le quedó de otra más que dedicarle "Mi bella traición" y dar continuidad al concierto, el cual finalizó pasada la medianoche.

Cabe destacar que el show de Belinda tuvo lugar en las instalaciones del Parque Bicentenario luego de más de 20 años que este evento musical no se llevaba al cabo.

Debido a esta situación la cantante confesó que presentarse en dicho recinto la tenía muy contenta y emocionada.

Asimismo, la intérprete inició con su esperada presentación en punto de las 22:00 horas, por lo que alrededor de poco más de dos horas los fanáticos de la 'Princesa del Pop' disfrutaron de sus éxitos musicales. Belinda inició con una serie de conciertos que la mantuvieron por varias partes de la República en tan solo un fin de semana

El fin de semana de Belinda estuvo muy ajetreado, ya que el sábado y domingo continuó con presentaciones, siendo el 19 de febrero el día que llegó al Carnaval de Mérida para deleitar a los yucatecos. Belinda en el Carnaval de Mérida 2023

Te puede interesar: Prima de Belinda la tacha de "interesada"; familia de la cantante habla de sus malas prácticas