Herly RG arremete contra Adrián Marcelo por comentarios gordofóbicos: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue Herly RG, quien se ha ido en contra de Adrián Marcelo luego de que el conductor regiomontano hiciera comentarios gordofóbicos en el podcast titulado "Mal Influencers" que conduce la polémica Karla Panini.

La reciente grabación de la youtuber ha desató las opiniones divididas, ya que además de arremeter contra el presentador de TV, lo reta a dejar de consumir sustancias ilegales, dejando entrever que debido a ello no piensa con claridad las opiniones que emite.

Herly RG explota contra Adrián Marcelo por comentarios gordofóbicos

A través de su cuenta de TikTok, la también comediante compartió una grabación en la que catalogó al exconductor del programa SNSerio de "gordofóbico".

Adrián Marcelo hizo comentarios despectivos sobre las mujeres con sobrepeso

Si bien en su vídeo, la creadora de contenido inicia con una sonrisa señalando que "muchas amigas le dan duro a este tema de la gordofobia" y ellas lo explican con "manzanas, palitos y muchas cosas más", Herly RG destaca que no procederá igual. Por lo que sin decir nombre pero si indirectas explota contra Adrián Marcelo.

Herly RG se fue en contra de Adrián Marcelo

En su clip, la creadora de contenido se puede observar evidentemente molesta por lo que pasa de la sonrisa (irónica) a los gritos e insultos que claramente son dirigidos hacia el conductor regiomontano, quien hace unos días realizó comentarios despectivos sobre las mujeres con sobrepeso.

"Yo no te voy a dar otro speech de amor y comprensión explicándote que es la gordofobia... yo lo único que te voy a decir es que te calles el hocico a la ver#$%&* y aprendas que de los cuerpos ajenos no se habla... por qué, porque te vale ver*#$%... Yo si te voy a mandar a la ver*#$%! pin"#$ hocico desquehacerado... Por salud ya hubieras dejado de fumar..." se le escucha decir a la también influencer con enojo.

La youtuber explotó en contra de quienes hacen comentarios homofóbicos

"Y si piensas: 'Ay que grosera', sí y no me importa ser grosera con alguien que es más grosero, opinando de un cuerpo que no es suyo", concluyó la modelo de Nike.

Como era de esperarse, el vídeo de Herly RG llegó a oídos de Adrián Marcelo, por lo que éste no tardó en responderle mediante su cuenta de Twitter con comentarios llenos de ironía y burla.

Te cambio el reto, yo sigo drogándome diario y tú comiendo cómo lo haces diario y el que se muera pierde. https://t.co/UrzOLRe94b — adrián marcelo (@adrianm10) February 19, 2023

Por un rato los personajes del internet se enfrascaron en una pelea en redes sociales que dividió las opiniones de los internautas.

Para elevar más la polémica, el conductor de Multimedios presumió que tras sus comentarios gordofóbicos ganó 20 mil seguidores en Twitter este fin de semana: "les aviso que la "cancelación" es ganar 20 mil seguidores en Twitter en un fin de semana. No está mal".

Les aviso que la “cancelación” es ganar 20 mil seguidores en Twitter en un fin de semana. No está mal. — adrián marcelo (@adrianm10) February 19, 2023

¿Qué es la gordofobia?

Se trata de la discriminación que viven las personas con sobrepeso por el hecho de vivir con esta condición y tiene su origen en la "fatphobia", término en inglés que hace referencia al mismo concepto.

De acuerdo con la UNAM y el COPRED, este fenómeno sociocultural está cargado de prejuicios valorativos, incitadores de odio contra los cuerpos que no entran en los caninos corporales normativos.

La gordofobia tiene consecuencias respecto a los derechos producto de la discriminación que viven, lo que atenta contra la salud mental de las personas con sobrepeso. Además, se generan desórdenes alimenticios como la anorexia, bulimia y trastorno por atracón.

Adrián Marcelo y las gordas.

pic.twitter.com/OPTxMsMONp — Don Pitufo Gruñón (@Pitufogrunion_) February 17, 2023

