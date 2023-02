Mariana Echeverría estaba embarazada y perdió a su bebé; rompe en llanto al revelarlo (VÍDEO)

Mariana Echeverría de Me Caigo de Risa confesó que estaba embarazada y que perdió al que sería su segundo bebé al lado de Oscar Jiménez, portero del América.

La integrante de la "Familia disfuncional" comentó en medio de lágrimas que se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida y que aún le cuesta entender por qué le pasó a ella, sin embargo, ella sigue con su deseo de volver a ser madre y sabe que cuando sea el momento, le llegará el hermanito de Lucca. Esto fue lo que pasó.

Mariana Echeverría, su esposo, Óscar Jiménez y su hijo Lucca.

Mariana Echeverría perdió a su bebé; lo confirma llorando

Fue a través de su cuenta de Instgaram aque Mariana Echeverría de Me Caigo de Risa, confesó que fue hace casi un mes que se enteró que estaba embarazada, sin embargo a los dos días sufrió la pérdida de este pequeño.

La conductora rompió en llanto al revelar cómo es que está llevando este doloroso proceso y cómo fue que sucedió todo, pues desde hace unos meses ella misma confesó que quería convertirse en madre por segunda vez y darle un hermanito a Lucca, por lo que junto con su esposo, Óscar Jiménez, tomaron la decisión de comenzar a intentar que el embarazo se diera.

Mariana Echeverría incluso confesó que hizo público que llevaba varios días de retraso, pues la noticia salió durante una entrevista que tuvo para el programa "Hoy", y desde ese momento sospechaba que estaba embarazada. Tras varios días esperando a ver si le venía su período, decidió hacerse una prueba de sangre y salió positiva.

La presentadora decidió no decir nada porque quería darle la sorpresa a Óscar, sin embargo, dos días después de saber que venía en camino su segundo bebé, sufrió un aborto espontáneo.

"No dije nada a nadie porque le quería dar una sorpresa a Oscar y resulta que el domingo (después de hacerme una prueba) empecé a sentir mucho dolor, fui a un centro comercial y cuando regresé a mi casa empecé a sangrar", dijo.

Mariana, quien estaba muy conmovida, no pudo evitar las lágrimas al contar su experiencia aclarando que se tomó un tiempo para asimilar toda esta situación tan triste y complicada, pues aún no deja de doler esta pérdida. Asimismo, confesó que al día siguiente tuvo que ir a trabajar normal y hacer reír a la gente, sin embargo afirmó que se sentía destrozada por dentro.

"No sé por qué paso, pero pasa. Se siente horrible porque uno se emociona. Estuve triste, pero tenía que trabajar y fue muy duro para mi ir a reír, pasarla bien, cuando la estaba pasando asqueroso", agregó entre lágrimas.

Mariana Echeverría confiesa que estaba embarazada pero perdió a su bebé.

Asimismo, aseguró que seguirá intentando agrandar su familia hasta que su cuerpo se lo permita; eso sí, destacó que a raíz de este evento ahora valora mucho más a su esposo y a su pequeño Luca.

“Llore sí , sí llore, me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vezzz no dejarme caer, abrace aún más a mi Lucca y a Oscar y agradecí tenerlos en mi vida , y pues nada a intentarlo otra vez , se que Dios tiene cosas planeadas para mi y ya llegará el momento”

Para finalizar, la actriz mexicana pidió a quienes pasaron una situación similar a la de ella, que no se rindieran y que no se culparan por lo que pasó.

“Animo a todas las que han pasado por una situación así , no es fácil , pero ánimo, déjense querer , déjense apapachar , cuéntenlo con la gente que más quieran para sacar ese dolorcito que nos provoca y sobre todo NUNCA SE CULPEN”, concluyó.