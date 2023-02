Revelan supuesto catálogo de TV Azteca: Filtran nombres de exacadémicos; Carlos Rivera entre ellos

Tras la polémica de Yuridia con Ventaneando y Pati Chapoy, ahora han salido más secretos y detalles oscuros sobre TV Azteca y La Academia y es que fue hace unos días cuando la cantante de "Ya te olvidé" reveló que dentro de la casa en la que estaban ella y sus compañeros, había cámaras escondidas en los baños y regaderas para grabar a sus compañeras sin su consentimiento.

Ahora, de acuerdo con periodistas de espectáculos, se ha revelado el supuesto catálogo de TV Azteca en el que altos ejecutivos elegían "con quién quedarse" y es que todo comenzó con los alumnos de La Academia, pues Carlos Rivera y otros de sus compañeros formaban parte de él. Esto es lo que se sabe.

Carlos Rivera habría formado parte del catalogo de TV Azteca.

Filtran Catálogo de TV Azteca; exhiben modus operandi de los ejecutivos de La Academia

Tras las polémicas declaraciones de Yuridia sobre TV Azteca y La Academia, ahora fue el periodista Poncho Martínez junto con Beto Flores quienes revelaron detalles sobre el oscuro pasado de los participantes del reality y los malos momentos que vivieron durante su estancia. Cabe mencionar que al parecer, muchos de ellos ocultaron todo lo que sucedía debido a que estaban amenazados por la televisora y podían ser bloqueados del mundo de la televisión.

Poncho Martínez comentó en su canal de Youtube que él vivió con Matías Aranda, esposo de Yuridia, y le contó muchas situaciones que pasaron dentro del reality; por su parte, Beto Flores trabajó para la misma disquera en la que los exalumnos de La Academia firmaban contrato y le tocó dirigir varias campañas publicitarias.

Ambos periodistas comentaron que, al igual que Televisa, también existió un catálogo de TV Azteca en el cual se encontraban varios participantes y alumnos de La Academia.

"Pues resulta que muchos de los ejecutivos, entre ellos, dos de los que ya no están en este plano terrenal, Martín Luna y Sergio Segura, agarraban a los académicos como catálogo, decían este, este, esta".

Asimismo, confirmaron que incluso se involucraban con homosexuales y heterosexuales, tan es así que los tenían amenazados en caso de no acceder a lo que les pedían.

"Que Sergio Segura hasta con unos que no eran gays y amenazados así de que con bloquearlos si no accedían... Muchos terminaron emparejados con ejecutivos, tanto hombres como mujeres", mencionó.

Por su parte Poncho Martínez comentó que además de los altos mandos, había otras personas que trabajaban en La Academia que también participaban en estas prácticas con los alumnos.

"Y había varias personas que trabajaban en 'La Academia', que también lo hacían... bromeaban mucho con que 'ay ya llegó el nuevo catálogo, a ver quién se queda con cual'.. Y había muchos rumores".

Alumnos de La Academia que habrían formado parte del catálogo de TV Azteca.

Catálogo de TV Azteca: ¿Carlos Rivera estaba formaba parte de él?

Durante el vídeo, Poncho Martínez aclaró que aunque hubo quienes accedieron a todo esto por temor a que acabaran con sus carreras, también hubo alumnos de La Academia que no acataron dichas ordenes, como por ejemplo Carlos Rivera, ganador de la tercera generación y actual esposo de Cynthia Rodríguez.

El cantante habría salido de TV Azteca por esta razón, pues como vio que su carrera estaba estancada, decidió pedir su contrato para revisarlo, sin embargo, entendió que la razón de que no progresara como artista era porque no aceptaba ninguna propuesta de los ejecutivos.

"Carlos tuvo que hacer una alianza de que accedía a seguir saliendo en las pantallas de Azteca, pero los de Sony lo ayudaron tomando el control de su carrera", comentó Martínez.

Según Poncho, Carlos Rivera se mantuvo en los primeros lugares de la tercera generación de 'La Academia' desde la primera hasta la última semana por lo que no podían eliminarlo del reality.

"La versión que existe es que apostó por su integridad y no tomó el camino fácil, y el apostar por su integridad le costó el triple de trabajo para levantar su carrera. Había muchos productores, ejecutivos y mucha gente que estaban completamente distorsionados", mencionó Poncho Martínez.

Alumnos de La Academia que estaban en el catálogo de TV Azteca; estos fueron los casos de acoso

Cabe mencionar que Carlos Rivera no era el único que habría formado parte del catálogo de TV Azteca, pues también alumnos como Adrián Varela y Hécto Zamorano, rompieron el silencio desde hace algunos años y revelaron haber sido víctimas de abuso por parte de los ejecutivos de La Academia.

Héctor Zamorano:

Fue durante el programa Chisme No Like que Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia, habló sobre el acoso que vivió a manos de Sergio Segura.

“En un par de ocasiones me tocó dormir solo, de repente yo estaba acostado, viendo la tele y de repente oigo una puerta, pensé que estaban tocando, sino que cuando volteo, entra Sergio pero por la puerta que comunicaba de su cuarto a mi cuarto, pero en estado inconveniente y en ropa interior ”

Quien también fuera el primer expulsado en la historia de La Academia, reveló que quiso obligarlo a tomar algo con él pero se negó; añadió que nunca hubo contacto físico pero en cada viaje y donde sea que fueran, Sergio Segura trataba de entrar a la fuerza a su habitación.

Héctor Zamorano también reveló que cuando intentó denunciar este acoso que recibía, el ejecutivo lo amenazó diciéndole que tuviera mucho cuidado con lo que decía, pues podía costarle la carrera en el medio.

“Me la vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera porque me podía costar la carrera”,

También confesó que después de eso, le llegaron ofrecer varios proyectos como telenovelas o giras musicales a cambio de "portarse bien", pues "él sabía cómo ganarse esos puestos”, pero eso fue algo que Héctor nunca aceptó.

Héctor Zamorano habló del acoso que vivió en La Academia.

Adrián Varela

Adrián Valera, participante de la cuarta generación de La Academia también habló del acoso que vivió durante su estancia en TV Azteca por parte de este mismo personaje y confesó que hasta le pidió que fueran novios, pero también se negó, aunque admitió que se sintió intimidado por el cargo que él tenía.

“(Sergio Segura) me aborda en una ocasión y me dice ‘quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio’, yo le digo que no, que yo llegué a trabajar, a cantar; te puedo decir que me bloqueó un poco por la autoridad y el cargo que él tenía."

Después el ex académico continuó diciendo que lo quiso besar a la fuerza y que aparentemente lo drogó para estar con él, sin embargo, él no recuerda nada de lo que pasó esa noche.

“Una vez me quiso besar a la fuerza, yo soy bajo de estatura y le digo que no; la verdad es que me ofreció un trago, bebí dos y de ahí yo me imagino que quedé inconsciente, yo solo recuerdo que el me dijo ‘Ay, te quedaste dormido, estabas muy cansado’ recuerdo que una persona cercana se acercó a mí y me dijo ‘Sergio los tiene grabados’”.

Asimismo, no solo hubo casos de abuso, sino también de violencia física, mental y psicológica, tal y como le pasó a Myriam Montemayor, Jolette, Yuridia y Diana Dantos.

Myriam Montemayor

Myriam Montemayor en varias ocasiones arremetió contra TV Azteca por el contrato de 5 años que tenía con la televisora y por el cual no pudo despuntar su carrera desde un inicio. La cantante comentó en su momento que fue también Sergio Segura quien impidió que ella saliera de TV Azteca; asimismo comentó que algunas personas habían señalado que no debió ganar ella sino un hombre. Tras la polémica, rechazó seguir colaborando con Azteca y afirmó que le dijeron “si no estás, no vas a tener apoyo”.

Diana Santos

Fue también en 2021, cuando Diana Santos de la quinta generación de La Academia habló sobre el oscuro pasado que tuvo dentro del reality, pues tanto los maestros, jueces como producción, la llamaron "gorda y fofa" a sus 17 años en televisión nacional.

A través de su cuenta de Tiktok, la ahora cantante, actriz y compositora, reveló que esa experiencia le causó muchas inseguridades, sin embargo, con ayuda de terapia ha podido trabajarlo y soltar ese dolor, aunque ha sido complicado.

Además argumentó que todo fue real y que ella toma ese "capítulo" de su vida como una enseñanza, sin embargo, pidió a sus seguidores que no permitieran que nadie opinara sobre su cuerpo y que nadie l@s hiciera sentir menos.

Yuridia

Actualmente, Yuridia es una de las cantantes más reconocidas en México y en las últimas semanas ha sido tendencia porque arremetió fuertemente contra Ventaneando y TV Azteca no solo por los comentarios gordofóbicos que hicieron sobre ella, sino por la campaña de odio que crearon en su contra y por la que no solo la acosaron a ella, sino también a su familia durante muchos años.

En los últimos días la cantante decidió responder a Pati Chapoy, Esteban Macías y otros personajes de la televisora por encubrir dichos comportamientos. Ahora, también ha revelado que había cámaras en las regaderas de las mujeres mientras estaba en La Academia.

Empezamos con un hilo sobre #Yuridia vs #Ventaneando ¿Qué hay detrás de toda esta historia? pic.twitter.com/VBxsEI1OiL — W I N O uD83EuDEC0 (@edwindzib) February 11, 2023

Jolette

Por último pero no menos importante, recordemos que Jolette ha sido de los casos más sonados dentro y fuera de TV Azteca y La Academia, pues la también participante de la cuarta generación sufrió bullying durante toda su estancia y llegó a tener fuertes encontronazos con sus maestros, con los jueces y con sus compañeros.

Ella misma ha confesado que sintió un acoso por parte de la producción y pues cuando ella quiso abandonar el reality no se lo permitieron debido al rating.