Érika Buenfil niega un idilio

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).— Si todavía quedaban dudas sobre el presunto idilio entre Érika Buenfil y Emmanuel Palomares, la actriz se encargó de aclararlas. La famosa tiktoker aclaró que ambos solamente son buenos amigos, además de que ella no le gustan “los niños”.

Desde principios de febrero corren rumores de que Érika y Emmanuel sostienen una relación amorosa, versiones que eran alimentadas en las redes sociales.

Ambos actores participan en la telenovela “Perdona nuestros pecados”, en la cual la buena química entre los dos es innegable e, incluso, protagonizaron una sesión de fotografías en la que aparecen muy juntos.

Los actores de la nueva producción de Lucero Suárez también publicaron una serie de vídeos en TikTok juntos, por lo cual sus seguidores, ilusionados con el supuesto idilio, comenzaron a alimentar la presunta noticia de su relación.

Palomares fue el primero en alzar la voz y aclarar que lo suyo no es más que una muy bonita amistad, versión que también ha sido respaldada por la actriz.

Buenfil fue captada en el aeropuerto de Ciudad de México a su regreso de Mérida, donde participó en el desfile de Carnaval del Sábado de Fantasía. Ahí, los representantes de los medios de comunicación aprovecharon para volver a preguntarle sobre las especulaciones en que se ha visto envuelta.

La actriz negó categóricamente las historias que la vinculan sentimentalmente con el actor, al que le lleva 27 años de diferencia.

“Ay no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto, saben que no… Un respeto a Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, somos buenos compañeros”, declaró.

La actriz recordó que ella tiene 59 años de edad y él, 32, lo que, afirmó, incluso la podría hacer su mamá.

Y aunque Buenfil reconoció que cuando dos personas se aman pueden sostener una relación sin que la edad sea un impedimento, no es el tipo de noviazgo que a ella le gustaría sostener.

“El amor no tiene edad, por qué sí se vale que un hombre mayor ande con una chava joven? (…) Pero a mí no me gustan los niños”, dijo.

Tampoco mayores

Érika indicó que no solo no se siente atraída por personas menores, sino que tampoco le llaman la atención los hombres más grandes que ella.

Esto lo reveló en una entrevista anterior, en la que señaló que no estaba interesaba en comenzar una relación con alguien de mayor edad: “Muy ruco no, aunque yo esté ruca, por lo menos de mi edad (…) Ay no, pa’ ruca yo… no estoy para andar cuidando rodillas y espaldas”, manifestó.

Por otro lado, admitió que su hijo Nicolás ya está enterado de los rumores, a los que no les presta importancia, pues ya está acostumbrado a escuchar chismes sobre su mamá.

Asimismo, afirmó que su hijo y Palomares son buenos amigos, pues hay veces que Nicolás la acompaña al estudio de grabación. “Está acostumbrado, le da risa ya, es amigo de él, lo ha visto grabar conmigo”, dijo.

Finalmente, hizo una petición a los medios de comunicación: que ya no alimenten historias que no son ciertas. “Nada, somos muy buenos amigos. Con todo respeto, ya, por favor, ya no digan nada eso, no tengo novio, no me los espanten”, manifestó en broma.