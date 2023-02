Patrick Stewart no le dice adiós

LOS ÁNGELES (EFE).— La tercera y última temporada de “Star Trek: Picard”, recién estrenada, sigue sin ser para Patrick Stewart un adiós a su personaje. “He visto a tantas generaciones de fans que debe haber un futuro”, consideró.

“En la escena final del episodio tres todos los personajes miramos a la cámara y ésta se aleja. Eso sugiere, al menos para mí, un futuro... Vamos a seguir”, expresó convencido Stewart, reacio a despedirse del icónico almirante Jean-Luc Picard.

Los productores ejecutivos de la serie derivada de la saga de ciencia ficción “Star Trek”, Terry Matalas y Alex Kurtzman, anunciaron que “Picard” solo tendría tres temporadas, pero la franquicia galáctica ha sobrevivido a tantos cambios que otros integrantes de ella consideran que no habrá final que termine con su legado.

“Los seguidores le han dado una nueva energía tan buena a ‘Star Trek’ que hace que todo se sienta muy lleno de vida. Éste no es el final”, reiteró Gates McFadden, la doctora Beverly Crusher, quien regresa al universo estelar en la última temporada ya disponible en Paramount+.

Picard apareció por primera vez en “Star Trek: The Next Generation” (1987-1994) y en 2020 la serie retomó con nostalgia ese personaje, que tras haberse retirado ya en la vejez de la Flota Estelar de la Federación debía regresar a la acción tras la petición de ayuda de una joven. Gran parte de la trama de la segunda temporada se centró en la lucha interna de Picard frente a sus propias culpas y remordimientos del pasado y en esta nueva entrega, de diez episodios, una amenaza contra la galaxia reunirá a la tripulación que encabezó las aventuras de “The Next Generation”.

Actores como Jonathan Frakes, quien da vida al oficial William Riker; Michael Dorn, que interpreta al humanoide klingon Worf; Marina Sirtis, consejera de la nave USS Enterprise Deanna Troi, y LeVar Burton en el papel del ingeniero Geordi La Forge retoman sus roles de la serie ochentera, en un reencuentro que complacerá a sus fans más fieles.

“Lo más poderoso de este final para mí es que, independientemente de lo oscura que se ponga la historia, los personajes siempre tienen un respeto especial entre ellos y creo que eso hace que a la gente le guste tanto esta franquicia”, sostuvo McFadden.

Stewart, quien en su papel de Picard protagonizará esta temporada una discusión muy fuerte con el oficial Riker, cree que la sociedad debería imitar ese respeto y capacidad de trabajo en equipo de los integrantes de la tripulación.

“Los personajes tienen una manera de resolver sus problemas de forma madura y abierta al cambio. Ésos son algunos de los elementos que más necesita el mundo en la actualidad”, reflexionó el actor británico, de 82 años.

McFadden celebra además de “Star Trek: Picard” el desarrollo y complejidad que presentan ahora los personajes femeninos. Aunque en el pasado la serie siempre mostró a mujeres fuertes en la pantalla, la actriz dice haber hecho en esta entrega más escenas de acción a sus 73 años que las que tuvo en la década de 1980.

Esto para ella es un “avance”, resultado de los cambios sociales que han protagonizado las mujeres en los últimos años.

“Muchas de las cosas que hace Beverly Crusher esta temporada son un reflejo de cómo la sociedad ha ido avanzando paso a paso en cuanto a los papeles de la mujer. (’Picard’) demuestra que podemos hacer acción y todo tipo de cosas”. La saga de películas y series de “Star Trek” ha buscado ser un espejo de la realidad y con sus tramas y personajes humanos, humanoides y androides ha puesto sobre la mesa coyunturas sociopolíticas como la discriminación, la inmigración y la defensa del medio ambiente.