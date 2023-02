Ingrid Coronado inicia proceso legal contra Anna Ferro: ''lo voy a ganar, no hay duda'' (VÍDEO)

Ingrid Coronado confirmó ante los medios de comunicación que ya interpuso una demanda contra la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro y aprovechó para desmentir a la maestra de yoga, luego de que ésta dijera a finales de 2022 que sí intentó contactar a la conductora y revelar que sus hijos no quedaron desprotegidos tras el testamento de Fernando del Solar.

Recordemos que fue en octubre del año pasado cuando en Ventaneando dieron a conocer cómo habían quedado los bienes de Fer del Solar; durante el programa revelaron que todas las propiedades habrían quedado en manos de Anna Ferro así como sus cuentas de banco, mientras que a sus hijos les dejó dos departamentos, los cuales no pueden ocupar hasta que su abuelita (mamá del conductor) también fallezca. Aquí los detalles.

Ingrid Coronado ya inició proceso legal contra la viuda de Fernando del Solar

Fue en una reciente entrevista con 'Sale el Sol', que Ingrid Coronado confirmó que ya inició un proceso legal en contra de la viuda del padre de sus hijos, y aunque confía que la situación está a su favor, hasta el momento no ha obtenido respuesta.

"Sigue caminando, los procesos legales en México son muy largos y sigo haciendo lo que tengo que hacer, no puedo darles noticias porque todavía no tengo", dijo Ingrid.

Ante la pregunta de que si cree que el proceso legal está a su favor y que ganará la batalla contra la viuda de Fernando del Solar ella respondió muy segura que no duda ni un poco de eso, pues hará todo lo que esté en sus manos por ganar esta batalla.

"Por supuesto, no hay duda". reafirmó Ingrid Coronado sobre demanda contra Anna Ferro

Por otro lado, respecto a si Anna Ferro la ha intentado contactar o buscar para arreglar las cosas sin necesidad de incurrir en procesos legales, Ingrid Coronado se negó a contestar, pues reveló que no tiene sentido.

"¿Tú crees que ha habido una apertura para que haya comunicación? La verdad es que no me gustaría hablar del tema porque no creo que tenga sentido".

¿Qué dijo Anna Ferro sobre Ingrid Coronado?

En entrevista con Ventaneando, Anna Ferro negó que los hijos de Fernando del Solar quedaran desprotegidos económicamente, e incluso señaló que ella había intentado contactar a la conductora para hablar sobre la situación que enfrentaban.

"No he tenido contacto con ella, sí la busqué... y no puedo contactarla", mencionó Anna Ferro que también señaló que Ingrid Coronado se contacto con los inquilinos de los departamentos que compró con Fernando del Solar tan sólo unos días después de la muerte de él.