¿Andrea Legarreta le fue infiel a Erik Rubín? Ambos se habrían engañado y exhiben ''pruebas''

Tras todo el escándalo que ha generado la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ambos famosos ya dieron sus primeras declaraciones ante los medios. Andrea Legarreta reiteró lo que decía el comunicado en el que confirmaban su ruptura, asegurando que su amor se había transformado y que seguirán siendo una familia unida como lo han sido a lo largo de 22 años por sus hijas, además, afirmó que aún hay amor entre ambos.

Por otro lado, Erik Rubín se mostró un poco más hermético al respecto, pues al ser abordado por la prensa en el Aeropuerto de la ciudad de México argumentó que no hablaría del tema porque es muy doloroso y porque todo lo que tenían que decir, está en la publicación que hicieron en redes sociales. Además pidió respeto para él y su familia.

Cabe mencionar que el cantante de Timbiriche se encuentra en medio de otra polémica luego de que se viralizaran unos vídeos en los que aparece "besando" a Apio Quijano en pleno concierto de los 90's Pop Tour, sin embargo, el integrante de Kabah reaccionó molesto a las críticas por ser el "tercero en discordia" y afirmó que solo tiene respeto y cariño para Erik y Andrea, pues lo que pasa en el escenario es parte del show y actuación.

#ErickRubin habla y pide respeto @CarLon_2020 @DuroYDirectoTv pido cama con erik rubin perdón exclusiva uD83EuDD23uD83DuDE1E pic.twitter.com/FvjJsFgwG2 — La Oreja uD83DuDCA3 (@laoreja_tv) February 24, 2023

Ahora, tras el cuestionamiento sobre los motivos que habrían llevado a la separación de Legarreta y Rubín, han salido nuevas versiones, revelando que tanto la conductora de "Hoy" como el integrante de Timbiriche habrían sido infieles. Aquí todos los detalles.

"Apio":

Por especulaciones sobre una infidelidad de Erik Rubín con Apio Quijano, integrante de Kabah, esto en base a los besos durante las presentaciones en los 90s Pop tour, situación que habría provocado su separación de Andrea Legarreta.pic.twitter.com/7xwCdFSA9M — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 23, 2023

¿Andrea Legarreta le fue infiel a Erik Rubín con Christian de la Fuente?

Fue durante el programa "Chisme No Like" que revelaron la razón por la que Andrea Legarreta y Erik Rubín se habrían separado. Javier Ceriani habló de un polémico rumor que estuvo alrededor de la presentadora, pues durante mucho tiempo se habló de una infidelidad a su esposo con Cristián de la Fuente.

El conductor incluso mencionó que Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente rentaban un departamento en una zona exclusiva de la ciudad de México para "sus encuentros" sin embargo, ella salió a desmentir este rumor.

"Durante 10 años se habló de la relación entre Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente, ella salió a aclararlo, pero la realidad es que hasta se llegó a decir que ella había rentado un departamento en Torres Pedregal para tener sus encuentros.. entre Andrea y Cristián había mucho feeling", mencionó Ceriani.

Cabe mencionar que en varias ocasiones, el actor y conductor acudió al programa "Hoy" y ahí quedaron las pruebas de la buena química que existe entre él y Andrea, como aquella ocasión en la que estuvieron juntos en una "celda de castigo" e incluso hasta los compañeros de Legarreta hicieron "bromas" al respecto.

Andrea Legarreta le habría sido infiel a Erik Rubín con Cristián de la Fuente.

De acuerdo con la información que circuló en ese momento, el actor estaba sumamente enamorado de Andrea Legarreta y estaba dispuesto a divorciarse por su relación, sin embargo habría sido ella quien "lo detuvo" pues sabía que una separación afectaría su imagen pública. Otro de los rumores que llegó a circular en diversos medios fue que Andrea Legarreta estaba involucrada sentimentalmente con un alto ejecutivo de Televisa y que su matrimonio con Erik era por conveniencia.

Asimismo, revelaron que Erik Rubín estaba enterado de la infidelidad de Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente, sin embargo, no quiso reclamarle nada porque estaba cómodo económicamente y no quería perder el vínculo con sus dos hijas, Mía y Nina.

Cabe mencionar que actualmente Cristián de la Fuente se encuentra separado de su esposa luego de que fuera captado besando a otra mujer en 2021.

Erik Rubín habría engañado a Andrea Legarreta con una odontóloga desde hace nueve años

Por otro lado, Javier Ceriani también mencionó que las infidelidades no habrían sido solo de lado de Andrea Legarreta pues Erik Rubín también la ha estado engañando con una supuesta odontóloga desde hace más de nueve años. Incluso afirmó que se han ido de viaje y posteriormente mostraron unas imagenes de una mujer en la playa y argumentaron que la "tercera en discordia" sería mucho más joven que la conductora de "Hoy" y desde el 2016 le deja "likes" en sus redes sociales.

"Se habla desde hace mucho tiempo, de que habría, y cuidado con las doctorcitas, porque se habla que él tiene nueve años de relación, supuesta y alegadamente, con una odontóloga, que se han ido de viaje. Y él le pone 'like' en el 2016, es odontóloga, más joven que Andrea Legarreta", dijo Javier Ceriani.

Erik Rubín tendría una relación desde hace más de nueve años con una odontóloga.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce la identidad de la joven con la que Erik Rubín engañaba a Andrea Legarreta, sin embargo, Elisa Beristain, conductora de "Chisme no Like" agregó que siempre se ha sabido que el cantante es mujeriego.

"Cuando Erik Rubín llegaba a los antros, era súper conocido porque era bien mujeriego".

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación.

Andrea y Erik Rubín anuncian su separación tras 22 años de matrimonio

Fue mediante una publicación en Instagram que Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron su ruptura luego de 22 años de casados. La noticia causó sorpresa entre el medio del espectáculo, pues eran de las parejas más solidas de la televisión y siempre demostraron estar enamorados el uno del otro.

En el comunicado ambos afirmaron que su separación se dio hace cinco meses y aunque fue una decisión difícil de tomar, saben que su amor se transformó y ahora se amarán desde otro lado.

"Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja"