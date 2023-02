CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer que tras casi 23 años de matrimonio se separaban. La noticia causó gran impacto, pues la conductora del programa Hoy y el cantante siempre se mostraron enamorados y felices. Incluso su relación era un ejemplo a seguir para muchas personas dentro y fuera de la farándula.

Pero tras su ruptura varios momentos y entrevistas pasadas han sido rescatadas, esto con la finalidad de encontrar una respuesta o indicio que ayude a entender por qué Andrea y Erik decidieron separarse. Entre los momentos revividos está la plática de la también actriz con Yordi Rosado a quien le confesó que desde hace muchos años pensó en terminar con Rubín por un motivo...

Andrea Legarreta revela cómo conoció a Erik Rubín; él le afirmó que sería la madre de sus hijos

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube de, Andrea Legarreta hizo fuertes declaraciones sobre su vida privada. Al igual que muchos famosos, que han sido invitados al programa del exconductor de "Otro Rollo", la presentadora del matutino de Televisa se sinceró y contó desde cómo conoció a Erik Rubín y hasta cómo pensó en separarse de él hace unos años.

En el vídeo que circula en internet se puede escuchar a la también apodada 'La Legarreta' relatando que el intérprete de "Tu voz" no fue el primer hombre en su vida, pues Andrea tuvo un par de novios e incluso creyó que uno de ellos era "el indicado" por lo que aceptó tener relaciones sexuales con él, sin embargo, no tiene un buen recuerdo de "su primera vez".

"La primera vez fue... ni disfrute, ni padre, ni divertido... si lo amaba mucho y pensé que era el momento, según yo, pero llegué a mi casa y me sentía una golfa", explicó Andrea a Yordi.

Posteriormente, la conductora del programa Hoy detalló cómo conoció a Erik Rubín. Sobre su relación inició señalando que lo conoció en un teatro artístico de Televisa, mientras él era un integrante de Timbiriche y ella todavía estaba probando suerte como actriz.

Andrea Legarreta también comentó que hicieron una novela juntos, pero no ahí surgió la "química". La conductora de TV explicó que cuando Rubín adoptó el look de "chico malo", le despertó un gran interés.

"Me generaba cierto morbo... yo fui de pocos novios, pero noviazgos largos entonces yo ahí tenía un novio, con ese novio dure como siete años... así que 'como los caballos mijo'...", indicó 'La Legarreta'

Andrea le mencionó a Yordi que pasado el tiempo, una conocida de ella, quien era novia de Erik le dijo que a él "le encantaba ella" y fue ahí cuando "volteó a verlo".

En un reencuentro de Timbiriche que le tocó a Andrea Legarreta conducir se lo volvería a encontrar y ahí quedó impactada al ver a Erik Rubín: "Ay caray", expresó la presentadora de TV con tono pícaro.

La conductora del programa Hoy por fin le reveló al también locutor que fue en un antro llamado "El Vintage" en el que gracias al dueño de la disco El Baby O, Rafa Villafañez, se dio el acercamiento, pues éste le dijo a Andrea que Erik le afirmó que "ella sería la mamá de sus hijos".

"Me trató de sacar mi teléfono pero él [Erik Rubín] estaba con una novia, aunque estaba por terminar... pero dije 'ay no que flojera'... y me invitó a ver 'Rent' [obra de teatro en la que actuaba el cantante] y acepté darle mi teléfono pues él nunca se acuerda de nada... en la madrigada pedo hasta la ma$%& me habla y me dice: ay voy para tu casa... y me dice: yo sé que sentiste lo mismo que yo...", explicó la protagonista de la telenovela "Vivan los niños".

Andrea le platicó a Yordi Rosado que al día siguiente de esa noche, le contó a su familia que estuvo con Rubín y su mamá no le pareció pues conocía la mala fama de Erik, además estaba enterada de que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se habían peleado por él.

'La Legarreta' finalizó su largo relató argumentando que luego su mamá y toda su familia "acabaron adorándolo". Asimismo, Andrea recordó que fue tras una obra de teatro en la que Erik estaba que éste le pidió matrimonio.

"Duramos cuatro meses de novios y nos casamos... estábamos destinados", mencionó la conductora quien le también le dijo a Rosado que ella siempre consideró que el intérprete de "Happy" "es y era un hombre muy bueno".

Andrea Legarreta le confesó a Yordi Rosado que ya había pensado en separarse de Erik Rubín

En el programa "La Entrevista con Yordi Rosado", el conductor cuestionó a Andrea sobre si tras 20 años de matrimonio seguí sintiendo deseo por el cantante, fue tras ese cuestionamiento que 'La Legarreta' manifestó que durante unas etapas "no había nada", que se limitaban a llegar a la cama a dormir y descansar.

De igual modo, la presentadora de TV indicó que durante una racha tomaron la decisión de decir "hasta aquí". Andrea relató que hubo un momento en el que se preguntaron "¿qué onda?", fue tras este comentario que Yordi fue más directo y le pregunto a la también actriz si nunca se habían separado aunque sea un tiempo.

Con un semblante serio, Andrea Legarreta confesó que Erik Rubín y ella estuvieron a punto de romper su matrimonio, pero el "amor" les impidió llegar a eso.

"No me imaginó estar sin él", concluyó la conductora de Hoy.

En la charla Andrea reveló que tanto a Erik como a ella les molesta que el uno quiera controlar al otro, pero quizás Rubín es el que más se ha quejado de qué "Andrea sea controladora".

Desafortunadamente, esta entrevista ahora ha cobrado relevancia luego de que Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmarán su ruptura tras 22 años de matrimonio. Y si bien hasta el momento se desconoce la razón o las causas por las que decidieron separarse, entrevistas como la brindada a Yordi Rosado han servido a internautas para ir "atando cabos".

Te puede interesar: Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de su separación en el programa Hoy