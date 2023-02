Michelle Vieth demandará a su exesposo Héctor Soberón; él ya reaccionó y esto dijo

CIUDAD DE MÉXICO.— Michelle Vieth sorprendió al revelar que tomará acciones legales contra Héctor Soberón, a quien señala como el responsable de la filtración de un video íntimo en 2004. Tras la declaración de la actriz, el también actor afirmó que no ha hecho nada de lo que su expareja lo acusa.

Michelle Vieth demandará a su exesposo Héctor Soberón por filtrar un vídeo íntimo

En una entrevista exclusiva con el programa Hoy, Michelle Vieth aclaró que demandará a Héctor Soberón, luego de 18 años de haber filtrado en internet un vídeo íntimo de ella.

La actriz señaló que la reprochable acción de su exmarido debe tener una infracción, pues se violaron sus derechos humanos sexuales cuando además era menor de edad.

“El poder tener una consecuencia por una infracción a mis derechos humanos sexuales, por tener esa exposición... Cuando sucedió en mi caso el internet no era legislable, pero hoy en día ha habido muchas reformas”, explicó la protagonista de la telenovela "Mi pequeña traviesa" al programa matutino de Televisa.

Michelle Vieth quiere que su exesposo tenga un castigo

Asimismo, Michelle Vieth indicó que ahora ya no tiene el miedo que tenía cuando era una jovencita.

“Ya no tengo el miedo que tenía cuando yo tenía 15, 16 años, de hablar, de alzar la voz”, puntualizó la actriz. La actriz espera se le haga justicia

Michelle explicó que aunque no busca una remuneración económica, resaltó que quiere un castigo, el cual el juez determinará. La actriz fue muy clara al mencionar que no quiere que ninguna más pase por lo mismo.

“Las consecuencias en su momento, por quebrantar la ley, las determina un juez y su equipo”, advirtió la actriz añadiendo: “Si me toca a mí ser la vocera y si fui la primera que tuvo que vivir un caso como éste de pornografía de venganza, me gustaría poder ser la última”, expreso la actriz. La actriz afirma que su exmarido fue quien la daño moral y psicológicamente

Michelle Vieth comentó que aunque ha pasado mucho tiempo, ese episodio en su vida no lo ha borrado, más bien ha tenido que aprender a vivir con ello.

“No es que lo superé o lo dejé en el olvido. Es algo que aprendes a vivir con ello”, externó la actriz, quien sufrió una daño moral y psicológico a raíz de la filtración del vídeo que fue grabado cuando estaba con Soberón y que además él lo habría editado con la intención de lastimarla.

Héctor Soberón "responde" a la demanda de Michelle Vieth

Tras las declaraciones de Michelle Vieth, el actor afirmó que no contribuirá a que este tema se haga más grande, por lo que prefiere guardar silencio como lo ha hecho desde hace ya varios años.

"Yo me he quedado callado y así seguiré", indicó el actor. Soberón asegura que Michelle Vieth miente

De igual manera, Soberón afirmó que no ha hecho nada de lo que su expareja lo acusa.

"Ya lleva 20 años con este tema y en varias ocasiones ha dicho que no tiene cómo comprobar lo dicho ¿y aún así quiere tomar acciones legales?", cuestionó el histrión.

"Yo no he hecho nada y a las pruebas me remito, En un divorcio mucha gente se insulta y en este caso, ella sólo lo ha hecho y yo me he quedado callado y así seguiré. No me interesa dar nada de qué hablar", agregó Héctor en un mensaje. Héctor Soberón afirma que no hay pruebas en su contra

Cabe destacar que Michelle Vieth y Héctor Soberon se conocieron en 1997, cuando protagonizaron la telenovela de "Mi pequeña traviesa".

Michelle, quien estaba por cumplir 18 años y Héctor, 33, tras un noviazgo de cinco años, contrajeron matrimonio en 2002, pero meses después anunciaron su divorcio, que se formalizaría en 2004, a la de la publicación del vídeo íntimo de la actriz. Héctor Soberón afirma que él no es el hombre con el que Michelle estuvo cuando se grabó el vídeo íntimo

