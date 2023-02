Andrea Legarreta se va del programa Hoy por esta razón, ¿Erik Rubín tiene algo que ver?

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer que se separan tras 22 años de matrimonio; este pasado jueves 23 de febrero, la conductora en el programa Hoy, sin poder contener las lágrimas confirmó su ruptura con el cantante. No obstante, antes de finalizar la emisión de este pasado viernes 24, la también actriz informó que dejaba el matutino de Televisa por un tiempo; la razón ella misma la dio a conocer.

En medio de las especulaciones sobre los motivos de la separación entre la presentadora de TV y el exintegrante de Timbiriche, la propia Andrea Legarreta anunció que se ausentará unos días del programa Hoy.

La conductora estelar reveló la razón por la que no estará presente en el matutino de Televisa los últimos días de febrero, sin embargo, también explicó porque regresa hasta el mes de marzo.

Fue durante la emisión del pasado viernes 24 de febrero, que la apodado 'La Legarreta' antes de que finalizara el programa confesó que no la verían dos días, pero que regresará al matutino el miércoles 1 de marzo.

Andrea Legarreta también señaló que si decidió anunciar su ausencia fue para evitar rumores o especulaciones, sobre todo ahora que se encuentra pasando por un momento muy doloroso y complicado.

"Me voy a ir a Colombia, porque no vengo ni lunes, ni martes, para que luego no anden (diciendo)", comentó la famosa al final del programa de este viernes, 24 de febrero.