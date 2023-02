Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios; la abuchean

LOS ÁNGELES.— Ana Gabriel anunció este fin de semana su retiro de los escenarios. La noticia sorprendió a sus fans, quienes de inmediato dejaron ver su enojo, debido a ello la cantante regañó a su público por su reacción.

Pero además la intérprete de "¿Quién como tú?" habló más de lo que cantó, pues entre canción y canción opinó de temas políticos. Los asistentes mediante abucheos y gritos se mostraron inconformes con Ana Gabriel, quien por sus intervenciones hizo el show más corto.

Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios tras casi 50 años de carrera

Durante un concierto que María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida como Ana Gabriel ofreció en Los Ángeles, dio a conocer que su carrera artística llagaba a su fin.

Ana Gabriel anuncia oficialmente su próximo retiro de los escenarios. @ANAGABRIELRL pic.twitter.com/NIpUslkIgN — Tiara || ? (@0_jocabed) February 26, 2023

En medio de su presentación la cantante compartir con el público la decisión que había tomado, asimismo, explicó los motivos por los que se retiraba del mundo de la música.

"Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios... Estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera", expresó la intérprete de "Pecado original" en medio de las negativas de sus fans.

Ana Gabriel dice adiós a los escenarios y tiene una "despedida" agridulce

Aunque no estableció una fecha exacta para decir adiós, la originaria de Guamúchil, Sinaloa, enfatizó que si compartía sus planes con el público, era por una promesa que hizo hace muchos años.

"Dije que cuando yo me retirara iba a decirles, no sé cuándo, puede ser el próximo año...", mencionó la cantante desatando los gritos y súplicas de sus seguidores, quienes le pedían a la intérprete de "¡Ay amor!" que no se fuera.

La cantante no pudo esconder su enojo ante la reacción del público

Ana Gabriel tuvo una "despedida" agridulce; señala que le faltaron al respeto

Pese a que Ana Gabriel mediante a un discurso se sinceró con los asistente al concierto en L.A., y les explicó los motivos de su retiro, la cantante a través de sus redes sociales se dijo muy desilusionada de público, pues al parecer, recibió varias faltas de respeto que la habrían "desequilibrado como artista".

La intérprete de "Y aquí estoy" afirmó que en todos los años que lleva en la música(casi 50 años) jamás le había pasado algo así y aunque se disculpó por lo que ella hubiera podido haber hecho, también fue tajante al revelar que no tolerará ninguna falta de respeto.

De igual manera, en sus declaraciones, Ana Gabriel aseguró no sentirse bien emocionalmente, pero se comprometió con su público a convertir su espectáculo en algo sorprendente: "Ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será lleno de amor y música", finalizó la intérprete de "Amiga".

Por su parte, sus seguidores revelaron que la cantante en su texto no habló del bochornoso momento que vivió y que ella misma "causó" al hacer algunos comentarios a favor del INE, situación que enfureció a los fans, quienes de inmediato empezaron a abuchearla y reclamarle, pues acudieron a escucharla cantar no a conocer su opinión sobre temas políticos

El reciente concierto de la cantante desafortunadamente dejó un sabor agridulce entre los asistentes y la propia Ana Gabriel.

Ana Gabriel quiso tirarle tierra a nuestro presidente en un concierto en Los Ángeles y fue abucheada por la gente.



¿Acaso no sabe que la gente más comprometida con AMLO está precisamente en tierra ajena?#EsUnHonorEstarConObrador uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/N1SufMN8KF — Nitto Amlover uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@NittoAmlover) February 27, 2023

¡Ay señora le duele tanto Mexico y con la dictadura prianista nunca dijo nada ni se quejaba! Ya que anda tan preocupada por Latinoamérica de paso vaya a Peru donde un gobierno golpista está asesinando Inocentes.

Por mi Ana Gabriel que se vaya mucho a CHSPTM.

RTuD83DuDCA5 pic.twitter.com/eJXeNPu0Wi — Gwen uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? (@LichaWonderland) February 27, 2023

Ana Gabriel condenó la ausencia total de libertad en Venezuela y explicó que esa es la razón por la que no ha regresado al país.



La cantante mexicana no arremetió contra los venezolanos, como intentan hacer creer algunos palangristas del chavismo. pic.twitter.com/PwAA6M3kPW — Directo a la Fuente (@directolafuente) February 26, 2023

