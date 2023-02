Erik Rubín rompe el silencio sobre ''infidelidad'' de Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente (VÍDEO)

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha causado mucha polémica desde que se dio a conocer, pues ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Por ejemplo, la conductora de "Hoy" fue relacionada con Cristián de la Fuente, luego de que Chisme No Like, exhibiera que supuestamente llevan más de 10 años de relación y que ella seguía casada con el cantante por su imagen pública. Ahora, ha sido el mismo Erik Rubín quien reaccionó bastante molesto ante esta versión.

Cabe mencionar que el exintegrante de Timbiriche también fue señalado de infiel; primero afirmaron que engañaba a Andrea Legarreta con una influencer luego de que fuera captado en una fiesta en Tulum con la joven; después se dio a conocer que le era infiel con una odóntologa y la última versión fue vinculado con Apio Quijano, pues salieron a la luz unos polémicos vídeos en los que aparece "besando" a Erik Rubín.

Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente.

Erik Rubín rompe el silencio sobre ''infidelidad'' de Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente

Fue este lunes que Erik Rubín fue abordado en su llegada al Aeropuerto de la ciudad de México y en un encuentro con la prensa fue cuestionado sobre la supuesta infidelidad de Andrea Legarreta con Cristián de la Fuente. El cantante primero señaló que la decisión de su separación fue tomada desde el amor que ambos se tienen y que eso es de lo que se debería estar hablando, pues es algo importante.

“El amor existe, precisamente lo estamos haciendo por amor, desde el amor, eso sí es ejemplar”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Erik Rubín reaccionó molesto y declaró que no volvería a hablar de su ruptura con Andrea Legarreta; añadió que no hay "parte oscura" en su relación y que por el momento es mejor estar separados.

“¿Ves?... no puede fallar, no puede fallar, muchos años igual se ha dicho que Andrea está ahí porque tiene algo que ver con ejecutivos de Televisa, no puede terminar una relación bien, bonita, desde el amor, no, tiene que haber una parte oscura. No vuelvo a hablar del tema”, dijo

Erik Rubín, Apio Quijano y Melissa López aclaran polémicos vídeos juntos

Cabe mencionar que el cantante llegó a la CDMX acompañado de Apio Quijano y Melissa López de JNS, ambos señalados como los causantes de su separación con Andrea Legarreta, pues se filtraron unos vídeos en los que aparecen muy juntos durante el concierto del 90s Pop Tour, sin embargo, el más atacado ha sido el cantante de Kabah, pues en los clips parece que se están besando. Estas fueron sus declaraciones

"Los tres hemos sido involucrados en dimes y diretes. Me queda claro que es la sociedad en la que vivimos hoy. En donde no hubo odio, no hubo pelea, donde no hubo drama, hay que generarla", dijo el también actor.

Por otra parte, el intérprete de "Cuando mueres por alguien" y "Con todos menos conmigo" aseguró que nunca se ha besado con Apio Quijano, pues no existe ninguna imagen que así lo demuestre. Invitó a los seguidores a pensar lo que quieran.

"Que piensen lo que quieran. Nunca nuestros labios se han tocado. No hay una sola imagen que lo demuestre. No hubo beso, nunca ha habido beso", explicó Erik Rubín.

En este sentido, Apio Quijano también dio la cara ante los medios de la farándula y aseguró que está cansado que lo estén involucrando en algo que él no tiene que ver.

“Estoy dando la cara, creo que he dicho mi verdad, esto ha sido algo cansado y para mí, muy penoso porque a un proceso que están teniendo como pareja (…) es tristísimo y se siente muy feo”, comentó”.

Por último, Melissa López de JNS añadió que es muy triste ver como las mujeres se atacan y reiteró lo que dijo hace unos días, tiene respeto por ella, por su pareja, por Erik, Andrea y sus hijas, por lo que también ha sido muy penoso y desgastante toda esta ola de críticas a la que ella y Apio Quijano han sido expuestos.