Jamie Lee Curtis impacta al besar a Michelle Yeoh en plena premiación de los SAG

LOS ÁNGELES.— Este pasado domingo 26 de febrero se llevó al cabo la entrega de los premios SAG y la actriz Jamie Lee Curtis se robó la atención, pues la actriz tuvo una reacción inesperada luego de que fuera galardonada con una estatuilla coronándose en la categoría a Mejor actriz de reparto. La protagonista de "Halloween" en compañía de su colega la actriz Michelle Yeoh sin duda entraron en la lista de los mejores momentos de la noche.

Así fue el beso entre Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en plena premiación de los SAG

A través de redes sociales se viralizó una grabación en la que se muestra a la actriz de la película "Todo en todas partes al mismo tiempo" (“Everything Everywhere All at Once”) emocionada a tal grado de "cruzar los límites" con una colega.

Quiero que me amen, así como #JamieLeeCurtis ama a #MichelleYeoh. uD83DuDC9BuD83DuDE2D Luego de ganar el SAG Award a Mejor Actriz de Reparto, le dedicó gran parte de su discurso. ¡CÓMO NO AMARLAS! uD83DuDE4F#EverythingEverywhereAllAtOnce #SAGAwards pic.twitter.com/p1Aoy0KBbL — La Cinestación (@lacinestacion) February 27, 2023

Y es que Jamie Lee Curtis cuando fue nombrada como la ganadora de la categoría a Mejor actriz de reparto, de primer momento quedó completamente en shock.

La expresión de la actriz detonó que no se esperaba el reconocimiento, sin embargo, luego de dejar su perplejidad abrazó a Michelle Yeoh y posteriormente, le plantó un beso en los labios.

Esta muestra de cariño solo duró unos cuantos segundos, pero fueron suficientes para que se convirtiera en todo un tema de conversación en redes sociales, ya que los usuarios se conmovieron ante la complicidad entre ambas actrices.

La amistad de las actrices ha sido tema de conversación en redes

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Jamie Lee Curtis tiene un gesto tan efusivo hacia Michelle Yeoh, en la pasada entrega de los Globos de Oro, la consagrada actriz celebró a su colega llamándola mi "Bae".

Durante su discurso, la protagonista de "Un viernes de locos" aprovechó para expresar su amor a a la profesión, a sus compañeros y a sus padres, quienes también fueron actores. Jamie Lee se dijo tan conmovida que no pudo evitar que se le entrecortara la voz y estuviera a punto del llorar.

