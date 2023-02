VERACRUZ.— La relación sentimental que sostuvo Yeri Mua con Brian Villegas sigue dando de qué hablar, pues la influencer volvió a revelar detalles de todo lo malo que vivió con su ex, Brian Villegas.

Pese a que ya han pasado varios meses de su ruptura, la influencer afirmó que seguirá hablando de su exnovio siempre que se le dé la gana, pues debido a que quiere recuperar todo el dinero que invirtió en él, ella seguirá sacar a la luz todos los conflictos del pasado.

La influencer Yeri Mua exhibe nuevamente a su exnovio Brian Villegas; celaba hasta "sus pies"

A través de Twitter, Yeri Mua dio a conocer que Villegas, también conocido como ‘Paponas’ la celaba hasta por compartir fotos de sus pies.

Yo esperando q llegue mi comida de Rappi por mientras me peleo con mi ex — tu bratz favorita (@yerimua) February 27, 2023

Mediante una captura de pantalla de una conversación pasada, la influencer exhibió a su exnovio. Asimismo, la creadora de contenido causó los comentarios al revelar que ahora Brian crítica hasta sus pies pero cuando eran novios hasta los “lamió”.

“Vengo a desbloquearle un recuerdo a Marcelo (Brian) de cuando me hacía borrar historias donde salían mis pies porque me los celaba...”, escribió la veracruzana.

Vengo a desbloquearle un recuerdo al Marcelo de cuando me hacía borrar historias donde salían mis pies por que me los celaba uD83DuDE17 ya q anda muy hocicon y burlón en su live pic.twitter.com/O9S3yEN1KC — tu bratz favorita (@yerimua) February 27, 2023

Como era de imaginarse, la joven de 20 años desató los comentarios de todo tipo, tras sus tuits, y aunque muchos esperaban una contraatque de Brian Villegas, hasta el momento la expareja de la veracruzana no se ha pronunciado al respecto.

Pero los internautas están a la espera de que Yeri Mua haga una transmisión en vivo para que cuente más detalles e incluso realice una "segunda parte" de la polémica que ha acaba de desatar.

Dice que hay pies mas bonitos pero bien que me celaba estos que ya se chupouD83DuDE17 — tu bratz favorita (@yerimua) February 27, 2023

Cabe destacar que hace unos días, la exreina del Carnaval de Veracruz reveló detalles ''turbios'' de su relación con ‘Paponas’; la influencer afirmó que era un noviazgo “muy tóxico” y estaba tan mal que ya para los últimos meses ella ni siquiera tenía ganas de tener encuentros íntimos con su ex.

“Imagínate casi ni co#$%! porque la neta no se me antojaba, no me gustaba, ya no le quería dar ni un beso, pero era porque ya no le tenía ni cariño, ni lástima, ni nada”, expresó la influencer. Yeri Mua y su exnovio Brian Villegas

Yeri Muaindicó que ya quería terminar su relación sentimental con Brian Villegas, pero él se aferraba a seguir juntos.

“Todo mundo me decía, se ve arrepentidísimo, pero en esos últimos días que lo vi, me acuerdo que las veces que teníamos relaciones, él estaba diferente, y co"#$* pero él enojado”, detalló la joven de 20 años. Yeri Mua sigue revelando detalles de su relación con Brian Villegas

En aquella ocasión la influencer también reveló que Villegas la celaba mucho y ella ya estaba cansada de que le revise el celular todos los días. Además de que no le gustó que la haya hecho bloquear a "varios niños de Instagram",

“Ya estaba de la mier&4$* todo. Los últimos días me revisaba el teléfono todos los perros días, me acuerdo que me hizo bloquear a varios niños de Instagram, me hacía bloquearlos, yo los desbloqueaba y al otro día los bloqueaba”, externó la veracruzana. Yeri Mua exhibió las que cosas que por celos hacía su exnovio

