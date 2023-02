Livia Brito confiesa que fue víctima de abuso por parte del cantante Danny Frank

CIUDAD DE MÉXICO.— Livia Brito decidió sincerarse y abrir su corazón en una plática con Yordi Rosado para su programa de YouTube que se ha vuelto famoso por las fuertes y polémicas declaraciones de las celebridades invitadas al show. En esta ocasión, las confesiones de la actriz no fueron la excepción, pues la cubana reveló que sufrió de abuso sexual por parte del cantante Danny Frank.

En entrevista con el también conductor de programa de Unicable, la protagonista de la telenovela "La Desalmada" causó conmoción al confesar que hace unos años fue violada por el hombre quien era su novio.

Livia Brito explicó que mantuvo una relación con el colombiano Danny Frank, la cual duró once años, pero este noviazgo estuvo llenó de abusos debido al alcoholismo que padecía el cantante.

La actriz afirmó que su exnovio Danny Frank llegaba en la madrugada y la forzarla a tener intimidad.

Los abusos que sufría causaron que ella optara por poner clavos en la puerta de su habitación, aunque eso no detuvo a su expareja para obligarla a tener relaciones sexuales.

"Danny llegaba a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara", detalló la actriz de Televisa. El cantante Danny Frank fue quien abuso de ella

La cubana de 36 años le platicó a Yordi Rosado que su relación con el cantante colombiano se dio cuando ella trabajaba como edecán y cursaba la escuela para convertirse en actriz.

Asimismo, Livia Brito argumentó que su exnovio le afirmó que era su obligación tener relaciones sexuales con su expareja.

“En esa época todavía era edecán y estaba empezando a estudiar en el CEA. Su mamá es muy cristiana, entonces él me decía: ‘esa es tu obligación porque la mujer tiene que darle sexo al marido’. Pero yo me tenía que levantar a las 6 y él llegaba a las 5. Entonces yo le decía: 'déjame descansar, déjame dormir'”, expresó Livia. Livia Brito y Danny Frank sostuvieron una relación tóxica y violenta por 11 años

La también modelo le reveló al exconductor de Otro Rollo que Danny Frank la engañó y posteriormente la empezó a comparar con otras mujeres, además de que la criticaba.

"Me decía: 'tú no sirves para un c$%1, tú no sabes cocinar, tú no sirves para nada'. fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía como salirme de ahí", mencionó la actriz. Livia Brito afirmó que el no saber como es una relación sentimental causó que soportara abusos

En la entrevista, Livia Brito afirmó que no tuvo muchos novios, incluso afirmó que el primero lo tuvo cuando tenía 22 años y duró 11 años con él (Danny Frank) debido a que no se sentía una mujer bonita.

Es por ello que la falta de aceptación propia y la inexperiencia la llevaron a pasar por alto abusos, al grado que quedó atrapada en una relación violenta en la que fue víctima de agresiones sexuales. Libia Brito pese a su fuerte confesión afirmó no poder juzgar a su expareja

Sin embargo, la protagonista de "La Piloto" indicó que cuando tuvo dinero suficiente pudo irse y rentar un lugar para ella. Pese a la fuerte confesión que Livia Brito hizo, la actriz reveló que en ningún momento levantó una denuncia por los abusos cometidos en su contra.

