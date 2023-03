Más premios para ''Pinocho''

LOS ÁNGELES (EFE).—El galardonado filme de Netflix “Pinocho”, del director Guillermo del Toro, fue premiada por la Asociación de Productores como Mejor Cinta de Animación ante “Marcel the Shell with Shoes On”, de A24, “Puss in Boots: The Last Wish”, de DreamWorks Animation, “Minions: The Rise of Gru”, de Illumination, y “Turning Red”, de Pixar.

El “stop-motion” del mexicano también se coronó el sábado como la favorita de los Premios Annie, los galardones de la industria animada donde se hizo de cinco reconocimientos.

La cinta “Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, recibió el galardón a Mejor Película en la 34a. edición de estos premios.

La cinta de los directores conocidos coloquialmente como “Los Daniels” venció a fuertes contrincantes como “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, “Tár”, de Todd Field, y “The Banshees of Inisherin”, de Martin McDonagh, en estos galardones que suelen funcionar de termómetro para el Óscar.

Hace un año el filme “CODA” volvió a demostrar el poder de los PGA —como suele llamarse a estos premios— como indicadores de las producciones que pueden ganar la estatuilla dorada a Mejor Película.

El reconocimiento para “Everything Everywhere All at Once”, de la casa productora A24, se suma a su reciente triunfo en premios como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

En la recta final de la temporada de premios, anoche se llevaron a cabo los premios SAG, los mexicanos Diego Calva y Alfonso “Poncho” Herrera desfilaron por la alfombra roja como parte del elenco de la película “Babylon” y la serie “Ozark”, respectivamente. Los mexicanos se mostraron felices.