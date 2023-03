Alfredo Adame 'felicita' a Erik Rubín por ruptura con Andrea Legarreta: ''Se deshizo de ese cáncer''

Luego de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaran su separación, fueron muchos los famosos que han reaccionado y que han mandado mensajes positivos y buenas vibras para la pareja en esta nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, fue Alfredo Adame quien, por el contrario, felicitó al cantante por terminar su relación con la conductora de "Hoy" e incluso le mando un polémico mensaje que ha desatado las críticas en redes sociales. Esto le dijo.

Alfredo Adame y Andrea Legarreta trabajaron juntos en "Hoy".

Alfredo Adame manda mensaje a Erik Rubín por su ruptura: ''Se deshizo de ese cáncer"

Fue durante un encuentro con los medios que Alfredo Adame reaccionó a la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín. El presentador se mostró bastante molesto al ser cuestionado sobre la polémica que rodea a la conductora de "Hoy" y al cantante, por lo que respondió con una "felicitación" bastante fuera de lo común, pues se refirió a su excompañera como "un cáncer" del cual ya se deshizo Erik.

“A Erik Rubín lo felicito por haberse desecho de ese cáncer”, aseguró el exgalán de telenovelas.

Alfredo Adame habla sobre la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubin. pic.twitter.com/zlGYgcQpuY — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 28, 2023

Asimismo, Adame aprovechó para también dedicarle unas palabras a Andrea Legarreta y le deseó lo peor o que al menos pasara por muchas situaciones difíciles hasta que falleciera e incluso pidió que se quemara en leña verde.

“¿Quién es Andrea Legarreta? Ojalá (pase por un momento difícil) y ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera y se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve”.

Las declaraciones de Alfredo rápidamente se viralizaron y los internautas reaccionaron al respecto:

“Todo lo que uno desea para los demás se regresa el doble”. “Tengo la sospecha de que no le cae bien”. “Por lo menos es sincero”. “Todo lo uno le desee a otra persona se le devuelve multiplicando 70.000 veces”, son algunos de los comentarios.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan tras 22 años juntos.

Cabe mencionar que esta no es la primera declaración que lanza sobre la ruptura de Erik Rubín y Andrea Legarreta, pues hace unos días también fue cuestionado al respecto y reveló que la conductora de "Hoy" no le interesa en lo absoluto y no quiere saber nada de ella ni de su vida; sin embargo, declaró que su "exesposo" es muy talentoso al igual que su primera hija, Mía Rubín Legarreta,

“A mí de Andrea no me preguntas, a mí Andrea Legarreta me vale madr**, me importa un bledo Andrea Legarreta, es una historia que todos sabemos. Entonces Andrea Legarreta a mí me vale pa’ puras madr*, “Tiene una hija muy inda y muy talentosa, la que canta; tiene un exesposo muy talentoso, muy cantante y todo, y ella no vale un cacahuate”aseveró.

Andrea Legarreta y Erik Rubín confirman separación

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación después de 22 años juntos La popular ahora ex pareja llegó al altar en el año 2000 y juntos procrearon a dos hijas: Mía y Nina, quienes han seguido los pasos de la conductora de "Hoy" y el ex Timbiriche en el medio artístico