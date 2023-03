Filtran presunta demanda de Liam Hemsworth a Miley Cyrus por ''Flowers''

Bien reza un dicho que "al que le quede el saco..." y Liam Hemsworth parece que se lo probó y le quedó a la medida, pues de acuerdo con varios medios estadounidenses, el actor australiano estaría demandando a la cantante Miley Cyrus por su reciente éxito "Flowers".

Aunque el tema no lo menciona explícitamente, tal parece que para todos los seguidores de la exestrella Disney quedó claro que el tema iba con nombre y apellido del hermano de Chris Hemsworth, protagonista de "Thor"; pues incluso "Flowers" debutó el 13 de enero día del cumpleaños de su exesposo.

Liam Hemsworth estaría demandando a Miley Cyrus por difamación, argumentando que incluso estuvo por perder su papel en la serie "The Witcher" debido a los mensajes de odio que ha recibido a través de redes sociales.

Y es que justamente su nombre se convirtió en tendencia poco después del debut de la canción, cuyo coro marca una contestación de Miley Cyrus para el tema de Bruno Mars "When I was Your Man", donde el cantante se reprocha no haberle regalado más flores, dedicarle sus horas e ir a bailar más seguido.

En respuesta, Miley Cyrus en "Flowers" afirma que bien puede comprarse ella misma sus flores, sostener su propia mano, hablar por horas con ella misma y sacarse a bailar, en lo que se ha convertido en un himno de empoderamiento para muchos.

La canción, perteneciente al álbum "Endless Summer Vacation", le habría valido varios comentarios negativos a Liam Hemsworth, quien justamente se encontraba en medio de la promoción de una película para Netflix, con quien también trabajará para "The Witcher".

La demanda de Liam Hemsworth a Miley Cyrus

Aunque por el momento lo único que se conoce es una presunta imagen filtrada de la demanda por difamación, en el que figura el nombre de Miley y su exesposo, lo cierto es que no se ha emitido ningún comunicado al respecto, aunque en sus redes sociales la cantante adviritió a sus seguidores que pronto daría un anuncio importante.

Imagen de una historia de Miley Cyrus. Foto vía Instagram

Es probable que el anuncio de Miley Cyrus en realidad tenga relación con su álbum "Endless Summer Vacation".

En redes sociales, no obstante, el nombre del actor nuevamente es tendencia por mensajes que no le favorecen del todo, ya que incluso algunos lo señalan como el Piqué australiano, por ser conocido su historial de infidelidades y desplantes hacia su expareja.

Que Liam Hemsworth está demandando a Miley Cyrus por difamación porque después de flowers aumentó el odio que la gente le tiene y casi pierde su papel en The Witcher.



El verdadero: entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique. pic.twitter.com/lPiIa5VXmN — Vanessa uD83DuDC90 VIVA MESSI uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@JK_FerreiraV) February 28, 2023

Así me imaginé a Liam Hemsworth con respecto a su demanda hacia Miley Cyrus. uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 pic.twitter.com/HyXz3D5Wkk — uD835uDD0AuD835uDD2CuD835uDD2FuD835uDD21uD835uDD26uD835uDD31uD835uDD1E uD835uDD21uD835uDD22 CuD835uDD25uD835uDD26uD835uDD20uD835uDD25uD835uDD1EuD835uDD2FuD835uDD2FuD835uDD2CuD835uDD2B uD83CuDF47 (@MooriitAzuul) March 1, 2023

piqué y liam hemsworth me dan las mismas vibes, inmaduros y narcisistas — valuD83DuDD77? (@skzIoving) February 23, 2023