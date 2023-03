''Yo soy 'Betty, la fea'': cuatro veces que Marcela Valencia fue ejemplo de sororidad y empoderamiento

A casi 24 años de su estreno en televisión, “Yo soy Betty, la fea” continúa encantando al público y ganando nuevos fanáticos generación tras generación; siendo la versión colombiana –y original nacida de la pluma de Fernando Gaitán- la que sigue fascinando a los televidentes.

Si bien la historia de una “fea” que llega a convertirse en la dueña de una empresa captó la atención de muchos; con el correr de los años Beatriz Pinzón Solano (interpretada por Ana María Orozco) ha dejado de ser un símbolo de empoderamiento, pues muchos le han dado esa corona a otro personaje; a quien consideran una feminista adelantada a su tiempo.

Se trata de Marcela Valencia (Natalia Ramírez), por muchos años considerada la rival de amores de Betty y la villana de una historia "mal contada", pero que con el pasar del tiempo y las relecturas que se ha hecho a la misma obra de Fernando Gaitán, han sido las nuevas generaciones quienes la han colocado como la verdadera víctima de la telenovela y una verdadera aliada de las mujeres.

De hecho, reconoció que Marcela no recibe mensajes de odio por parte de los internautas, incluso la actriz destaca que muchos admiten que Betty actuó mal, en favor del verdadero villano: el machismo, representado también en los personajes de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y Mario Calderón (Ricardo Vélez).

“ Ella se mete con un hombre comprometido sabiendo que está comprometido, no es que ‘Armando’ le haya mentido. Crea una empresa ficticia para cubrirle todo a Armando y que no lo puedan embargar. Eso no lo hace una persona de bien, ¿o sí? Le quita la empresa, el novio y todo , ¿y la mala soy yo (Marcela)?”.

Adaptada en varios países, la telenovela colombiana de "Yo soy Betty, la fea" es un fenómeno televisivo que continúa siendo "inexplicable" para muchos, luego de que Netflix la colocara durante varias semanas en el top 10 de las producciones más reproducidas de su catálogo. Incluso, cabe recordar, Amazon Prime Vídeo la promocionó con gran bombo y platillo cuando finalemente adquirió los derechos para hacerse del streaming de la telenovela.

"Yo soy Betty, la fea" debutó en la televisión colombiana a través de la cadena de televisión RNC, el 25 de octubre de 1999, emitiendo su último episodio el 8 de mayo de 2001, con un total de 335 capítulos.

Y aunque muchos aún consideran a Marcela Valencia como la villada de la historia, alegando que se portó prepotente en varias ocasiones con Betty y la criticó junto con su amiga Patricia Fernández (Lorna Paz) en varias ocasiones por su apariencia; algunos internautas han logrado destacar al menos cuatro momentos en los que 'Marce' fue sorora (sororidad: solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas) no solo con su .amiga, sino también con el llamado Cuartel de las Feas y la propia Betty, además de convertirse en una figura de empoderamiento, al lograr vencer un "amor tóxico".

Para los fanáticos de la telenovela, seguramente recordarán los eternos problemas que Sofía, una de las integrantes del Cuartel de las Feas, tenía con su exesposo a quien apodaba "El Cheque", debido a que su única interacción tras terminar su relación por una traición por parte de éste con una edecán se presentaba cada mes para "pagar" la manutención de sus hijos, la cual pasaba incompleta.

Una historia "común" para muchas mujeres, que se ha convertido en un momento icónico en "Yo soy Betty, la fea", pues en alguna ocasión Sofía, desesperada por no recibir la manutención de sus hijos, decide retener el cheque de nómina de la pareja de su marido, quien a fin de molestarla entra a trabajar a la empresa de moda.

Ante la amenaza de ser despedida, Marcela habla con Sofía y le pide guardar la compostura, recordándole además su valor como mujer:

Incluso es Marcela quien le da el teléfono de un abogado y le recomienda a Sofía interponer una demanda para que finalmente pueda recibir conforme a la ley lo que ella y sus hijos merecen.

Otro personaje del Cuartel de las Feas que recibe el apoyo de 'Marce' es Aura María, recepcionista de Ecomoda, quien aparece en la telenovela como una madre soltera que, pese a recibir las muestras de afecto del mensajero Freddy, se la pasa cada noche de "salida" con varios hombres de "mejor posición", a fin de poder cubrir la figura paterna a su hijo.

Es justamente Marcela quien le sugiere aceptar el amor que merece de una persona que realmente la respeta como mujer y le pide hacer lo propio por su bienestar y el de su hijo.

"¿Qué es lo que usted espera de la vida? Porque tengo entendido que esto no es la primera vez que le pasa, que usted se la pasa buscando tipos para poder estabilizarse usted y su hijo, y ¿qué ha logrado con eso? Todo lo contrario, Aura María".

Otro acto de sororidad es justamente cuando Marcela descubre que Patricia saldría con Nicolás Mora, mejor amigo de Betty y a quien ésta hacía pasar por su novio millonario, solamente para vengarse de Beatriz.

Patricia le reclama a Marcela el ponerse de lado de Betty, siendo que la consideraba su peor enemiga en la empresa, debido a que justamente Betty como secretaria de Armando le había cubrido varias de sus infidelidades.

"Sí te entiendo, Patricia, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo", le reclama Marcela a su amiga.

Otro de los momentos que parecer ser sororos, pero que dejan ver además un momento de empoderamiento en Marcela Valencia, es justamente el momento en que ésta le confiesa a la protagonista que Armando está enamorada de ella.

