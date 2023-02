Prima de Belinda la tacha de "interesada"; familia de la cantante habla de sus malas prácticas

ESPAÑA.— Belinda se encuentra protagonizando un nuevo escándalo a raíz de que recientemente un familiar que radican en España han hablado de cómo ella y sus padres se aprovechan de las personas. Aunque si de abusos se trata, uno de los tíos de la cantante ha afirmado que el padre de la también actriz ha explotado a la exnovia de Christian Nodal. Tras esta fuerte confesión, una prima de Belinda también la señala y habla de sus supuestas malas prácticas.

Belinda es una "interesada", así lo afirma su prima

Mediante el programa "Chisme No Like" se presentó la entrevista realizada a una joven de nombre Stephenie Peregrín, quien se identificó como la prima de Belinda.

En la plática, la joven española relató cómo fue cuando conoció a la cantante; sobre aquel día indicó que ella estaba muy emocionada por ver en persona y por primera vez a la actriz de "Bienvenidos a Edén", sin embargo, Belinda se portó, distante.

Asimismo, la prima dijo que la cantante supuestamente no sabía de la existencia de Stephenie y tampoco conocía a su familia que radica en España.

Pero debido a la forma en la que se comportó la intérprete de "Sapito", la integrante de la familia Peregrín tachó a 'Beli' de "interesada".

"Era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me barre y me dice ‘Qué linda’", recordó, la familiar de la cantante.

Stephenie Peregrín, quien se dedica al modelaje dejo ver que no tiene una referencia positiva de su prima. Aunque no es la primera en hablar de forma negativa de la intérprete de "Amor a primera vista".

Hace unos días un tío de Belinda también habló de la cantante y su papá, y como ellos han realizado malas prácticas para sobrellevar la vida que tiene actualmente.

¿Qué dijo el tío de Belinda?

En entrevista también con el programa transmitido por YouTube, el familiar de Ignacio Peregrín, el papá de Beli, reveló presuntos detalles de cómo ha sido la relación real entre Belinda y su padre, lazo en la que ha imperado una supuesta explotación laboral, pues el tío de la cantante indicó que el papá de la también actriz siempre se ha quedado con el dinero que gana Belinda.

Caiga Quien tenga que Caer !! “PECADOS… que Rompen Vidas … La Sagrada Familia Peregrin …” la Serie .. Imperdible, imperdonable e implacable!! Rompen Todos el Santo Silencio de la Santa Belinda!!! #belinda #javierceriani #elisaberistain pic.twitter.com/R0WXHanr3D — Chisme No uD83DuDC4EuD83CuDFFB Like (@ChismeNo) February 1, 2023

Aunque la confesión más polémica que dio el tío de la cantante fue el asegurar que el papá de la actriz la obliga a salir con hombres para conseguir dinero; sobre esta situación estaría enterada y de acuerdo la mamá de Belinda.

"...Es un delincuente, un proxeneta, una persona que sabe que su hija se está prostituyendo. ¿tú crees que no lo sabe?",dijo con evidente enojo el familiar de Belinda.

Como era de imaginarse, la declaración del tío hizo que la cantante estuviera en la mira del ojo crítico, sin embargo, pese a los dimes y diretes, ni Belinda ni su familia se han pronunciado al respecto.

