Alfredo Adame podría ser arrestado tras perder polémica demanda con Diana Golden

Alfredo Adame continúa en medio de la polémica luego de que nuevamente estuviera involucrado en una pelea callejera en la ciudad de México. El presentador fue captado recibiendo tubazos por parte de un señor tras un aparente choque. Sin embargo, ahora ha sido Diana Golden, su exesposa, quien confirmó que ganó la demanda por difamación en su contra, por lo que comentó que Adame podría ser detenido. Esto se sabe.

Alfredo Adame podría ser arrestado tras perder polémica demanda

A través de una entrevista para los medios de comunicación, Diana Golden argumentó que aunque ya pagó la sanción económica que le correspondía aún falta que publique dicha sentencia en los mismos medios donde la difamó revelando que solo lo había utilizado, de lo contrario, Alfredo Adame sería arrestado.

“La sentencia lo condena a una sanción económica que es cerca de 30 mil pesos que ya cumplió, por otro lado lo condenan a la publicación de la sentencia en los mismos que difundió las agresiones hacia la señora”, reveló

Cabe señalar que el actor interpuso un amparo, razón por la que ha evadido mostrar está sentencia, misma con la que queda exhibida su difamación y con la que Golden busca limpiar su imagen, pero de no hacerlo podría ser detenido para obligarlo a que cumpla, así lo dio a conocer el abogado.

“Tiene que pagar el daño legal o se le va a empezar a sancionar con arrestos administrativos, en el Centro de Sanciones Administrativas”, contó.

Esto significa que Adame no va pisar la cárcel, pero sí será detenido en este centro desde 24 horas y podrán ir en un aumento hasta que se decida a cumplir con la sentencia del juez. Finalmente, Diana Golden aseguró que esta situación está dañando su salud y mencionó que pronto será intervenida:

“Que pague, que cumpla su sentencia, que enseñe que no es verdad todo lo que hizo y me difamó porque me está afectando ahora sí ya me está afectando. Emocionalmente tengo el estómago destrozado literal pronto me verán ir al hospital, me van a hacer estudios endoscopia y ultrasonidos. Tengo una hernia hiatal tremenda y obviamente una colitis nerviosa que tiene”, mencionó.

¿Por qué Diana Golden demandó a Alfredo Adame?

Fue en 2018 cuando Diana Golden demandó a Alfredo Adame luego de que éste dañara su imagen y la de su familia. La gota que derramó el vaso fue cuando ese mismo año acusó a la que fue su esposa a finales de los 90 de ser una ‘drogadicta’ y ‘mitómana’.

En 2019, la actriz colombiana reveló que ganó la demanda y en 2021 se dio a conocer que las cuentas bancarias de Adame habían sido retenidas por las autoridades, no obstante, también se confirmó que no tenía dinero suficiente para cubrir la indemnización.