¿Andrea Escalona se casa? Revela planes de boda con su novio (VÍDEO)

Andrea Escalona está viviendo la primera etapa de ser mamá pues, a pocos minutos de que acaba la emisión de "Hoy", abandona la televisora para volver rápidamente a casa y cuidar a Emilio, su primogénito, sin embargo, son los fines de semana cuando la conductora y su novio Marco Estrada están 24/7 para el recién nacido, por lo que considera que han hecho un buen trabajo, pero ¿ya tienen planes de boda? Esto fue lo que dijo.

Andrea Escalona revela cómo se siente tras su embarazo

Desde que Emilio, alias "Churrito", llegó a este mundo, el pasado 22 de diciembre, Escalona no hace más que desvivirse por su bebé, el cual, ha asegurado en diversas ocasiones fue muy deseado, ya que fue de esas niñas que siempre jugaban a ser mamá, entretenimiento que con el tiempo se volvió en uno de sus más fervientes deseos, por ello, cuando le preguntaron cómo vivía la maternidad fue así como contestó:

"Ay, divino, divino, me da una paz… Me encanta la amamantada, la verdad no lo descuido tanto; tengo gente que me ayuda en el hogar; unas nanas maravillosas que me ayuda en la mañana y en la noche, tener ayuda es una cosa maravillosa", reveló la conductora

Novio de Andrea Escalona es un excelente papá para "churrito"

Además, Andrea no perdió la oportunidad de reconocer el gran trabajo que ha hecho el padre de su hijo, Marco Estrada, alías "Marquiño", que ha tenido que trasladarse de Acapulco, Guerrero, ciudad en la que reside, a la Ciudad de México, cada cierto tiempo, para estar presente para el bebé.

"Mi novio está muy comprometido, nos la rifamos los fines de semana, vamos paso a pasito", detalló.

Fue así como medios de comunicación a cuestionar a la conductora sobre los planes que tiene a futuro con Estrada, con quien he decidido llevar una relación hermética, pues es muy poco lo que comparte en sus redes, pues Escalona ha confesado que no le gusta cuando las y los usuarios opinan acerca de su familia, pues esta no tiene la culpa de que ella se dedique al medio y esté expuesta al escrutinio público.

"Ahora que tengo a mi hijo, entiendo que con mi hijo no, con mi novio no, con mi familia no (…) he tratado de no compartir tanto, trato de cuidarlos a los dos porque, al final del día, la que se dedica a esto soy yo, la que está en el medio soy yo", consideró

¿Andrea Escalona se casará con su novio?

En lo concerniente a casarse, Andrea fue muy directa y reconoció que una boda está dentro de sus planes, pues ha sido uno de sus sueños desde pequeña, pero ese no es la única razón que la motivaría a dar ese paso, sino porque considera que ella y "Marquiño" se quieren y tienen una bonita relación.

"A mí sí me gustaría boda, yo sí soy muy tradicional, el día de mañana le quiero dejar un ejemplo de familia y de valores a Emilio, que tampoco creo que porque no formalices no lo tengas, pero a mí sí me gustaría", reafirmó.

"Tampoco creo que estamos en 1980: ´Ay, quedaste embarazada, te tienes que casar´, no porque te tengas, aquí nadie se tiene que casar, sí viene de un gusto, de crear de una familia, de dejar valores y darle también un ejemplo a mi familia", profundizó.

Y, por supuesto, cuando se le preguntó acerca de qué opinaría Magda acerca de que Andrea formalice con su pareja, la conductora recalcó que su madre ya habría llevado todos los planes nupciales, pero también reconoció que, conociéndola, seguramente estaría más concentrada en darle amor y cuidados a su nieto.