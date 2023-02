Beyoncé hace historia en los Grammy 2023

LOS ÁNGELES (AP).— Harry Styles ganó el premio al Álbum del Año anoche en el Grammy, quedándose con el premio mayor en una noche en la que Beyoncé dominó y se convirtió en la artista más condecorada de la historia de los premios de la Academia de la Grabación.

Beyoncé ganó su 32o. Grammy, rompiendo el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti. Pero al igual que en otros años, el honor de Álbum del Año se le fue de las manos. Styles ganó tres premios en total.

A pesar de esto, Beyoncé se apoderó del trono de los Grammy y tuvo el apoyo de los asistentes a la gala en la que varios ganadores la mencionaron a ella y a su influencia en su arte.

“Estoy tratando de no emocionarme demasiado”, dijo la superestrella mientras su esposo Jay-Z la ovacionaba de pie. La cantante agradeció a su fallecido tío, a sus padres, a Jay-Z y a sus hijos por apoyarla.

“Simplemente estoy tratando de recibir esta noche. Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias Dios”.

Beyonce ganó el premio a Mejor Canción R&B por “Cuff It”, Grabación de Música Dance/electrónica por “Break My Soul”, Interpretación Tradicional R&B por “Plastic Off the Sofa” y Mejor Álbum de Música Dance/electrónica por “Renaissance”, su séptimo álbum de estudio que estuvo nominado a Álbum del Año.

Lizzo se llevó el premio de Grabación del Año por “About Damn Time”, pronunciando un discurso conmovedor que hizo que muchos en el público se pusieran de pie, incluyendo a Beyoncé, Taylor Swift y Adele.

“Yo y Adele nos estábamos divirtiendo, apoyando a nuestros amigos. Esta es una noche increíble, es tan inesperado”, dijo Lizzo quien dedicó su premio a Prince y agradeció a Beyoncé como una de sus influencias.

“Quería que el mundo fuera un lugar mejor, así que yo tenía que ser ese cambio para hacer el mundo mejor”, dijo Lizzo.

La cantante de jazz Samara Joy ganó el premio a Mejor Nuevo Artista, una categoría para la que también fue postulada la cantante brasileña Anitta, las británicas de Wet Leg y la banda de rock italiano Maneskin.

La cantante neoyorquina estaba en lágrimas cuando fue por su premio y señaló que su hermano meno fue su acompañante a la ceremonia. “Estoy muy agradecida. Gracias”. Joy obtuvo también el premio a Mejor Álbum de Jazz Vocal por “Linger Awhile”.

Beyoncé, quien era la artista más nominada de la noche, no pudo celebrar en persona cuando empató el récord de Solti, que se había mantenido desde 1997. El anfitrión Trevor Noah dijo que estaba de camino a la ceremonia, pero había encontrado tráfico en Los Ángeles. Cuando finalmente llegó Beyoncé, Noah la le entregó el premio de Mejor Canción R&B en su mesa en la que estaban su esposo Jay-Z y The-Dream. En esa categoría, Beyoncé extendió su récord como la artista más condecorada con cinco premios ganados.

La cantautora veterana Bonnie Raitt superó a rivales como Adele, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio a Canción del Año por “Just Like That”, un tema que habla sobre donación de órganos. “Estoy tan sorprendida. No sé qué decir”, dijo Raitt visiblemente sorprendida. Raitt ganó otros dos Grammy en la noche, a mejor interpretación de música americana y mejor canción de american roots.

La realeza del hip hop subió al escenario para un homenaje de 15 minutos por el 50 aniversario del género. Grandmaster Flash interpretó parte de su éxito “The Message”, Run DMC, Chuck D y Flavor Flav junto con Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes y Nelly se dieron cita para este gran número musical.

Bad Bunny comenzó la ceremonia de los Grammy con una interpretación de “El apagón” y “Después de la playa”, su presentación fue tan enérgica que hizo bailar a Taylor Swift.