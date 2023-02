Pablo Montero responde a denuncia por presunto abuso; esto dijo

CIUDAD DE MÉXICO.— Pablo Montero sigue sin dejar atrás la polémica, pues ahora enfrenta una denuncia por presuntamente haber abusado sexualmente de dos jóvenes. Si bien la Fiscalía de Chiapas desmintió que la Interpol esté detrás del actor, sí se confirmó que hay un señalamiento en su contra, tras esta información filtrada por un portal del espectáculos, el también cantante respondió sobre la acusación.

Pablo Montero responde a denuncia por presunto abuso a menores de edad

En entrevista con la revista TVNotas, Óscar Daniel Hernández Rodríguez, mejor conocido como Pablo Montero afirmó que se defenderá de los señalamientos hechos por dos menores de edad. Aunque el actor puntualizó que no sabía que existiera una denuncia en su contra.

Y es que cuando el reportero le habló sobre una denuncia en su contra por parte de dos jóvenes de Chiapas, quienes lo acusaron porque supuestamente las violó, el intérprete de "Hay otra en tu lugar", indicó que "sería incapaz de hacer algo así".

“No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada... Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen”, externó un tanto molesto.

Asimismo, Montero reiteró que le molesta que lo señalen de ese modo, ya que puntualizó que jamás haría algo así.

“Me encab%&$"* que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Me extraña que me estés hablando de eso... Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez...”, destacó el actor ya enojado.

Pablo también argumentó que es "mentira" que haya agredido sexualmente a unas menores de edad, por eso le sorprende mucho el señalamiento.

“No, es mentira. Yo no tengo nada que esconder. Sigo trabajando, el día 12 tengo presentación en Jalisco y ahí nos vemos. Me sorprende mucho lo que me estás diciendo”, expresó el cantante.

En el medio impreso, el actor externó que se encontraba platicando con un amigo cuando fue contactado, aunque mayor sería su sorpresa cuando le informaron de lo que se le acusa.

“Yo no soy eso de lo que me estás diciendo, me saca mucho de onda... Yo estaba platicando con un amigo de mi padre, me entra tu llamada y me sales con esto. Yo no soy así y nunca voy a hacer eso, me están sacando mucho de onda con esta nota. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale ma#%& lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que yo soy”, expresó el actor.

No obstante, en cuanto se le reiteró que la denuncia en su contra era delicada, Pablo Montero mencionó que "esto no le va a hacer temblar porque jamás haría eso (abuso)".

“A ver, ¿tú crees que yo no pueda salir de esta cosa que es mentira?... esto no me va ni a hacer temblar las piernas, ¿me entiendes?... jamás haría eso”, comentó el cantante al reportero del medio de circulación nacional.

Finalmente, Pablo Montero señaló que "esto era una mala jugada", pero le tiene sin cuidado porque "no es verdad". El intérprete de “Árbol sin hojas” reiteró no tener miedo "ni a la cárcel ni a nada".

“Esto es una mala jugada (denuncia), pero me la paso por los hu$%&Ç, ¿sabes por qué?, porque no es verdad... yo no tengo miedo de nada, ni a la cárcel ni a nada, lo que tengo que hablar lo diré con la verdad... la única vez que he estado (en la cárcel), fue porque la ca$%&¨*”, concluyó el actor de "El último rey; el hijo del pueblo".

La revista @TVyNovelasMex publicó que el cantante y actor @PabloMOficial fué acusado por supuesto abuso sexual por 2 jóvenes de Tapachula,Chiapas y que la Interpol ya giró orden de localización y de presentación.En este lugar “Love Social Club” cantó el 6 de Enero. #PabloMontero pic.twitter.com/igUcPh4lKQ — chismógrafo_mxuD83CuDFA4uD83DuDCFAuD83CuDFACuD83DuDCFBuD83DuDCF7 (@chismografo_mx) February 6, 2023

¿De qué se le acusa a Pablo Montero?

Aunque Pablo Montero afirma que la denuncia en su contra lo tomó por sorpresa, pues además de negar los hechos por lo que es señalado, está muy seguro de su inocencia, medios de comunicación se encargaron de difundir el señalamiento de dos menores de edad de Chiapas en contra del actor.

De acuerdo con lo informado, las jóvenes acusaron a Pablo Montero por presunto abuso sexual; según lo filtrado, la agresión ocurrió cuando el cantante terminó una de sus presentaciones a finales del año pasado (2022) en Tapachula, Chiapas. Según el testimonio de las menores de edad, el actor las invitó a una fiesta y estando ahí el intérprete abusó de ellas.

Si bien se habla de una agresión a dos jóvenes, hasta el momento, los medios de comunicación solo han reportado que Ximena "N", denunció a Pablo Montero por su presunta responsabilidad en el delito de violación.

Cabe destacar que no es la primera vez que el actor tiene problemas legales. En 2008 estuvo preso en Miami por consumo de sustancias ilícitas.

Luego de la supuesta orden de búsqueda de la Interpol en contra de #PabloMontero, autoridades dieron a conocer detalles del caso #AbreLosOjos @Marlene_Stahl por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/gzyGM8nWTa — imagenzea (@imagenZea) February 7, 2023

