Niurka confiesa que su exesposo la encañonó; relata cómo intentaron venderla

CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka volvió a dar de qué hablar con sus recientes declaraciones, pero a diferencia de anteriores ocasiones, esta vez, la vedette no arremetió contra nadie ni opinó de algún tema en particular. En esta ocasión, la cubana se sinceró y habló de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida.

Niurka confiesa que su exesposo le puso una pistola en la cabeza

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la también actriz dejó ver que antes de convertirse en la 'Mujer escándalo' y protagonizar varias polémicas, la vida de Niurka Marcos corrió peligro en varios ocasiones, pero lo más impactante de esta situación es que seres queridos fueron quienes tratando de afectarla.

Tal es el caso de su primer esposo y el padre de su hijo Kiko, quien le puso una pistola en la cabeza y la amenazó.

En la charla, Niurka confesó que fue víctima de violencia a manos de Federico, quien debido a que trabajaba en la Fiscalía General de la República poseía un arma, la cual usaría en su contra en una ocasión

La también cantante comentó que tras casarse con su primer esposo, éste no le dio la vida que le había prometido, por el contrario, además de tenerla viviendo en la pobreza, le fue infiel y eso denotó que la cubana decidiera encararlo.

Niurka relató que un día fue buscar al padre de su primer hijo para reclamarle por llevar varios días sin llegar a casa, fue así como el hombre la encañonó, esto impactó tanto a la vedette que terminó orinándose. Niurka confesó cómo su primer esposo la amenazó con matarla

Pero eso no sería todo, ya que la actriz declaró que su expareja la amenazó con matarla, así que tras las palabras de Federico regresó al departamento en el que vivían.

“Una vez fui a reclamarle a uno de sus departamentos y fui a reclamarle y ahí fue donde jaló la pistola y me la puso aquí [señalando su cabeza]. Me hice pipí, me dijo que: ‘ya lo tenía hasta la madre, que me fuera a la casa si no quería que me metiera un balazo’. Me oriné, literal”, detalló la bailarina.

Niurka finalizó su impactante relato mencionando que ella y su hijo Kiko terminaron escapando del lugar.

Niurka Marcos relata cómo un amigo intentaron venderla a un hombre en Cuba

En el programa de Yordi Rosado, la exesposa del productor Juan Osorio hizo otra fuerte declaración de su pasado, pues dio a conocer que estuvo a punto de ser víctima de trata de personas debido a la ambición de un amigo. Niurka se sinceró y habló de los momentos más difíciles en su vida

Niurka inició contando que su amigo, un vestuarista con el que trabajaba en su juventud, intentó venderla con un hombre. La cubana mencionó que siendo bailarina en su natal Cuba, un hombre ofreció dinero por ella y su amigo habría intentado cerrar el trato.

“Me pidieron muchos (refiriéndose a trabajos sexuales), claro, igual que a todas. Yo viví lo que todas, igual que en la trata de blancas trataron de venderme”, narró la cubana, quien manifestó que el hombre estaba dispuesto a pagar en dólares por la vedette Niurka relató como un hombre que pagó en dólares por su compañía

De igual modo, la vedette detalló que su amigo le dijo que el cliente del cabaret en el que trabajaba en Cuba quería que se sentara con ella en la mesa. Niurka indicó que aceptó, pero al ver que el hombre le pasaba dólares a su amigo decidió intervenir.

“Tuve un amiguito de vestuario que era muy amiguito de todas, mío también. Un día me dijo que querían que me sentara en la mesa de fulano de tal. Me senté en medio de los dos. Vi que el señor le pasó algo a mi amigo, él lo agarró y yo metí la mano. Eran los dólares que le estaba pasando por llevarme a la mesa”, explicó Niurka. Niurka Marco se sinceró con Yordi Rosado

La apodada 'Mujer escándalo' le dijo a Yordi Rosado que pudo salir bien librada de aquel momento luego de darse cuenta de lo que estaban tramando su amigo y el sujeto que quería comprarla.

Asimismo, la actriz y bailarina mencionó que aunque su mamá siempre estaba al pendiente de ella, no pudo evitar estar propensa a algunos peligros.

Pero acostumbrada a romper la tensión con un comentario chusco, Niurka Marcos manifestó que en aquella ocasión cuando se paró de la mesa y se fue, se pudo llevar los dólares.

“Cuando me di cuenta le dije: ‘ahora cóg*#$% a él’. Me paré y me fui, pero me metí los dólares en las chichis… Mi mamá me cuidaba y me pisaba los talones, pero aun así nunca estás libre de tropezarte con toda esa locura”, finalizó con una sonrisa Pese al crudo relato que contó Niurka, las risas no faltaron

En el programa la "Entrevista con Yordi Rosado" publicado el pasado domingo 5 de febrero, Niurka Marcos también habló de su salida de Cuba, de la relación con sus tres exesposos, quienes también son los padres de sus tres hijos (Kiko, Romina y Emilio); de sus inicios como bailarina y posteriormente como actriz.

Pese a que Niurka relató los momentos más difíciles de su vida privada y carrera artística, no pudo evitar desatar las risas de Yordi y los internautas al hacerle una propuesta indecorosa al conductor de TV en plena charla, aunque otro momento que también causó las carcajadas fue cuando reveló que habla tres idiomas: español, yoruba y mentadas de madre.

Te puede interesar: Niurka y MaryFer Centeno. Así fue la fuerte pelea entre ambas en plena transmisión en vivo