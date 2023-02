Pablo Montero fue extorsionado por padres de presunta víctima de abuso

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que se diera a conocer que Pablo Montero fue denunciado por una joven identificada como Ximena "N", quien lo acusó en la la Fiscalía General del Estado de Chiapas por el presunto delito de violación, el representante del actor y cantante afirmó que el intérprete no cometió ningún delito, asimismo reveló que los padres de la víctima presuntamente extorsionaron al cantante para así desistir de la acusación hecha en su contra.

Representante de Pablo Montero revela que el actor fue extorsionado por padres de presunta víctima de abuso

Emilio Morales, a través de una entrevista con la periodista Inés Moreno, informó que la denuncia en contra del protagonista de la bioserie no autorizada "El último rey; el hijo del pueblo" presuntamente fue retirada.

El representante de Pablo Montero también confirmó que hubo un encuentro íntimo entre el cantante y la joven, pero este fue consensuado. Sin embargo, los padres de Ximena "N" lo empezaron a extorsionar para no proceder legalmente en su contra por supuesto abuso sexual.

"Ocurrió un incidente entre Pablo y una señorita, consensuado, y los papás de la señorita quisieron extorsionar, te estoy diciendo la verdad. De pronto los papás de la señorita dijeron: '¿a ver cuánto nos da?'", explicó el RP de Pablo.

Pablo Montero afirmó no haber abusado de nadie

Morales también relató que el actor y la joven se vieron después de su presentación en el palenque, fue así como los papás de la chica se enteraron y al parecer le pidieron a Montero un millón de pesos para que no interpusieran una demanda.

Emilio indicó que Pablo acordó con los papás de la joven darles el dinero que pedían, pero al final el intérprete de "Hay otra en tu lugar" no cumplió con el trato, por lo que los padres de la chica interpusieron la denuncia en contra del cantante.

"Los papás de esta muchacha quisieron extorsionarlo, pidiéndole un millón de pesos, como dijeron, y así fue: 'si nos das el millón de pesos, no levantamos la denuncia'. Como no se cumplió, Pablo quedó de darles el millón de pesos tal día, y como no lo cumplió fue que levantaron la denuncia y que entonces se hizo público", detalló el representante del actor.

¡BOMBAZO! Fiscalía de Chiapas se pronuncia sobre caso Pablo Montero @PabloMOficial | uD83DuDCFA #Chismorreo pic.twitter.com/6EAQn5Y9lw — Chismorreo (@ChismorreoTv) February 7, 2023

Dos jóvenes denunciaron al actor y cantante #PabloMontero de presunto abuso. Las presuntas víctimas acudieron a las autoridades en el momento que ocurrieron los hechos aunque la denuncia por este presunto acoso ya fue retirada.#DePrimeraManouD83DuDC4C: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/hXlxfxQg2l — De Primera Mano (@deprimeramano) February 6, 2023

Pablo Montero pagó un millón de pesos para que retiren la denuncia de abuso en su contra

En la entrevista, Emilio Morales confesó que este pasado 6 de febrero Pablo Montero les deposita el dinero que le pedían, fue tras ello que los padres de la presunta víctima retiraron la denuncia, sin embargo, por el "retraso" del actor la noticia se hizo pública.

De acuerdo con el representante, al salir a la luz la demanda, el cantante habló con los papás de la joven, quienes le dijeron que procedieron ya que no había depositado el millón de pesos que le solicitaron para determinada fecha.

"En ese momento, le deposita el millón de pesos a la señorita, y es cuando retira la denuncia, no hubo una ficha roja, no hubo Interpol. El depósito ocurrió hoy", afirmó el representante de Pablo Montero.

El publirrelacionista de #PabloMontero confirmó que sí existió una denuncia en la Fiscalía de #Chiapas en contra del cantante; sin embargo, ésta fue retirada tras llegar a un acuerdo de 1mdp con la denunciante #AbreLosOjos @Marlene_Stahl por @ImagenTVMex pic.twitter.com/SfRpL3Iytx — imagenzea (@imagenZea) February 8, 2023

Morales también quiso aclarar que las presuntas víctimas de agresión sexual no eran menores de edad como se ha difundido. Emilio indicó que tampoco fueron abusadas sexualmente por parte del actor, ya que el encuentro fue consensuado.

“No son menores de edad... ellas aseguraban que las había violado, lo cual no fue así, fue un acto sexual consensuado", puntualizó el RP del exintegrante del reality show "La Casa de los famosos". Pablo Montero salda denuncia por abuso sexual tras pagar un millón de pesos

Finalmente, el representante de Pablo Montero argumentó que el actor accedió a pagar el millón de pesos que le exigían los padres de la supuesta víctima para que no lo estén molesta.

“Pablo Montero no estuvo detenido... había una negociación... y dijo: 'pues para que no me estén jodi*#$%, pues órale pues'... pagó porque no quiso meterse en un problema de ese tipo", concluyó Morales.

Te puede interesar:Pablo Montero responde a denuncia por presunto abuso; esto dijo