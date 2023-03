100 millones de oyentes; The Weeknd, el primer artista en superar una cifra

CIUDAD DE MÉXICO.—De entre todos los galardones y reconocimientos que ya tiene, The Weeknd sumó uno muy importante, pues se convirtió en el primer artista en la historia en superar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

“Es oficial: el 27 de febrero, The Weeknd se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales”, anunció el servicio de streaming a través de sus redes sociales oficiales.

Al momento de la publicación, Drake ostentaba 68.6 millones de oyentes, Taylor Swift destacaba por 80.3 millones y Miley Cyrus, con su éxito “Flowers”, sumaba apenas 82.5 millones.

Este último logro de The Weeknd se produce unos días después de que lanzara su nuevo remix de “Die for You”, con Ariana Grande. La dupla ha colaborado antes en temas como “Love Me Harder”, “Off the Table” y el remix “Save Your Lágrimas”.

Asimismo, durante el fin de semana, “The Weeknd: Live at SoFi Stadium”, el nuevo concierto del cantante , se estrenó en HBO Max.

Por si fuera poco, debutará como actor en un filme dirigido por Trey Edward Shults, en la que también participarán Jenna Ortega y Barry Keoghan.