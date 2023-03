''Cancelemos a Gloria Trevi'': ¿Por qué es tendencia y cuántos ya firmaron la petición de Chage.org?

La tarde del miércoles, la frase "Cancelemos a Gloria Trevi" se convirtió rápidamente en tendencia, luego de que fuera lanzada una petición bajo el mismo título que busca que la administración del Auditorio Nacional desista del espectáculo que la intérprete mexicana tiene programado en el recinto, programado para el 19 de marzo próximo.

"Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas", escribe Josefina Saldaña, quien lanzo una petición a través de la plataforma Change.org, que busca firmas en relación a diversos temas.

Aunque la petición se lanzó hace cuatro semanas, la misma alcanzó viralidad justamente el 1 de marzo, a pocos días del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), y en ella se expone la necesidad de recordar el sonado pasado de Gloria Trevi y su debatible responsabilidad en el llamado Clan Trevi-Andrade, en el que presuntamente era cómplice de atraer y retener a menores de edad que eran abusadas por su productor y también pareja Sergio Andrade.

"La sociedad se ha dejado engañar pues Gloria Trevi se ha disfrazado incluso de feminista haciendo himnos y se ha olvidado de su pasado a lado de Sergio Andrade, en el cuál, explotaba menores de edad y era parte de una cadena de trata de blancas", sostiene el escrito de la petición colgada en el citado portal.

"Se dice víctima, pero siempre ha defendido a Sergio Andrade, incluso llegando a insultar a las víctimas del llamado Clan Trevi-Andrade llamándolas entre otras cosas 'Señoras Paridas'".

Lo anterior en relación a un conocido vídeo de una entrevista de cuando Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Renquenel (Mary Boquitas) tras su detención en Brasil por presunta trata de personas.

La solicitante incluso recuerda que actuamente Gloria Trevi enfrenta una demanda en Estados Unidos por una presunta víctima que acusa haber sido abusada por Sergio Andrade en complicidad con Gloria Trevi y tras caer en el "modus operandi" del Clan, que supuestamente consistía en prometer a las fans de Gloria de convertirlas en estrellas tras su debut como coristas de la hoy intérprete de "Vestida de Azúcar".

La víctima asegura que la primera vez que fue abusada por el productor, fue luego de que Gloria Trevi le dijera que éste pensaba en echarla del grupo, así que la cantante le habría dicho: "No quiero que te vayas, tienes que ir a hablar con él, haz lo que sea necesario, lo que sea que te pida, por favor hazlo, porque quiero que te quedes. Si te vas perderás esta oportunidad".

¿Cuántas personas han firmado la petición de ''Cancelemos a Gloria Trevi?

A partir de la tendencia, la petición ha sumado ya más de 2,600 firmas durante la tarde del miércoles y se espera llegar a las 5 mil para buscar una respuesta y acción por parte de la administración del Auditorio Nacional.

La solicitante incluso recuerda que en en 2022 el cantante Édgar Oceransky se vio en medio de una acusación de acoso sexual, que más tarde fue desestimada, pero que tras la acción de varios colectivos se debió cancelar la presentación del intérprete en el mismo recinto.

"¿Por qué permitimos un doble estándar? ¿Por qué permitimos que una mujer que ha sido señalada por corrupción de menores siga impune? Por eso pedimos tu ayuda para solicitar sean cancelados sus próximos conciertos y no vuelva a pisar un escenario o salir en televisión", concluye el escrito de esta petición.

A través de redes sociales, la frase que acompaña el título de esta petición se volvió rápidamente tendencia, siendo celebrada por los internautas, aunque cuestionada por los fanáticos de la intérprete que aún muestran su apoyo y afirman que se logrará un noveno sold out en el Coloso de Reforma.

A continuación algunas reacciones:

CANCELEMOS A GLORIA TREVI pic.twitter.com/kYZDMDsvT0 — JZAwu (@jisahwu) March 2, 2023

Esta en tendencia "CANCELEMOS A GLORIA TREVI" JAJAJJAJAJAJA POR FIN!! pic.twitter.com/CSqe0btcCB — ???7|?? PJM1 IS COMING (@Nochu203) March 2, 2023

Cancelemos a GLORIA TREVI ES tendencia y tal vez no se pueda cancelar del todo pero se TRATA — ??uD83CuDFF9 Juan Gillies uD83CuDFF9?? (@JuanGillies) March 2, 2023

Esta tendencia pagada tan obvia queeeeee apesta a TV Azteca y a Paty Chapoy

.

.

CANCELEMOS A GLORIA TREVI pic.twitter.com/K2QCJVjDJ6 — Memo Moreno (@memomoreno) March 2, 2023