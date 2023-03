Carlos Rivera exhibe a TV Azteca y el 'maltrato' que recibió: ''No me pagaban nada''

Carlos Rivera fue el ganador de la tercera generación de La Academia por lo que al terminar su participación en el reality, el cantante firmó un contrato con TV Azteca y aunque él en diversas ocasiones ha dicho que estará siempre muy agradecido con la empresa por la oprtunidad que le dio, ahora ha revelado detalles de lo mal que la pasó mientras estaba bajo la "exclusividad" de la televisora del Ajusco.

Cabe mencionar que Carlos Rivera ha sido de los participantes de La Academia que ha tenido más éxito en los últimos años y ahora es uno de los cantantes con una carrera sólida en la música mexicana. El ahora esposo de Cynthia Rodríguez ha hecho teatro, series, música, y muchas otras cosas.

Carlos Rivera fue el ganador de la tercera generación de La Academia.

Carlos Rivera habla de su mala experiencia con TV Azteca tras La Academia

Carlos Rivera acaba de sacar su nueva producción musical con la que ya está cosechando éxitos, sin embargo, durante la promoción del mismo, estuvo con Johnny Abraham para su podcast ‘Conquista Tu Mundo’ y habló sobre lo mal que la pasó tras su participación en La Academia gracias al contrato de exclusividad que le hizo firmar TV Azteca; reveló detalles del mismo y por qué lo perjudicó tanto a nivel tanto profesional como personal.

El cantante reiteró que La Academia le cambió la vida y fue la etapa más feliz de su vida; pues ahí aprendió a hacer todo lo que sabe hacer hoy.

“La Academia es un proyecto con el que siempre voy a estar agradecido, porque sí me cambió la vida, me transformó y a mí familia también. Esos 4 meses han sido de los más felices de mi vida, porque tomé mis primera clases de canto, mi primera clase de baile, de interpretación, de actuación, era Disney World para mí, lo que yo más había deseado en la vida y de otra manera no lo hubiera tenido”, admitió.

Sin embargo, una vez que terminó el concurso de canto, las cosas se tornaron bastante oscuras para él, pues afirma que no supieron cómo llevar su carrera artística e incluso le prometieron muchas cosas que jamás cumplieron.

"No supieron manejarnos a la gran mayoría. Conmigo había muchas expectativas y planes, cosas que nunca se cumplieron. Pasaron unos meses y a mí me pusieron en una banca”.

Carlos Rivera expresó que la situación le afectó no solo profesionalmente sino también emocionalmente, pues no le permitían tomar decisiones ni hacer nada de lo que él quería y admitió que comenzó a perder la esperanza de convertirse en un reconocido y talentoso cantante.

“Yo no podía hacer nada de lo que yo quería, porque muchas veces lo que intenté. En ese momento era muy duro, fueron muchos años en los que yo no la pasé tan bien y empecé a perder un poco la esperanza, empezaba a ver mi sueño cada vez más lejos”.

Carlos Rivera revela que TV Azteca no le pagaba nada durante nueve años

El intérprete de "Cómo pagarte" también comparó su estancia en la televisora con una historia de amor, pues se enamoró y "amó" pero no fue recíproco.

“Lo veo como una historia de amor; me enamoraron, me enamoré, fui feliz durante el noviazgo, pero ya luego durante el casamiento estuvo duró. Lo peor de todo es que al final era como: ‘Me tienes que dar las gracias porque te quise, sino nadie te hubiera querido’. Yo amé, pero no fue recíproco”, explicó.

El esposo de Cynthia Rodríguez exhibió más detalles del contrato que tenía y por el cual estuvo 9 años siendo "exclusivo" pero sin paga alguna, además de que no podía desarrollarse a nivel profesional y por ende, su crecimiento en la música se vio afectado.

“Yo duré 9 años contrato, pero con un contrato en el que no me pagaban exclusividad, o sea, era exclusivo, pero no me pagaban nada, a veces no había ni para pagar la renta, pero bueno, yo tenía ese contrato y ni modo”.

Tras casi diez años, el cantante decidió salir de TV Azteca pero antes de retomar su carrera musical tuvo que verificar que su relación y el contrato con la empresa realmente estuviera terminado, pues de lo contrario podía tener repercusiones legales.

“Firmamos un acuerdo, ni siquiera fue una liberación... Pensaba: ‘Yo no tengo que estar aquí, me tengo que mover de lugar”.

Luego de eso, Carlos Rivera por fin logró tener proyectos y el teatro llegó a su vida con el famoso papel protagónico del "Rey León" en España, lo cual lo catapultó a la fama y lo demás es historia. Hoy el cantante mexicano ha logrado ser reconocido a nivel mundial gracias a su talento y sus hermosas composiciones.